MotoGP Jack Miller: «Para 2023, todavía no tengo noticias de Ducati, me duele»

Jack Miller es uno de los pilotos oficiales de MotoGP sin garantía de que se renueve su contrato de arrendamiento. Bajo la presión de una fuerte competencia, no podrá oponerse a sus jefes con decisiones firmes por ahora. El australiano encabeza la lista de posibles culpables que pueden hablar de su situación, por lo que delata una preocupación particular, aunque quiera adelantarla

jack molinero sienta las bases para esto Gran Premio en Austin, el cuarto de la temporada y ya importante para su futuro. Esto se debe a que volverá a Europa y tendrá en cuenta las primeras cuatro carreras en las que compitió la plantilla. Antes de la Guerra de Texas, el australiano no tenía nada que tomar contra estos dos colegas, y pertenecía al clan Ducati, donde observó sus superposiciones rojas. Así, mientras aún no está en el escenario, Jorge Martín Lo queria Enio Pastianini Se operó en Qatar y lideró el campeonato durante dos carreras

Por supuesto, el destino Molinero No hay nada más envidiable que su colega. பாக்னாயா En cuanto a los resultados, pero el italiano ya tiene el trato en el bolsillo, que lo llevará hasta 2024. Mientras tanto, todos DucatiParece querer saltarse la lección con el cuarto clasificado con dos victorias en la última campaña, y empieza a subestimarlo… automovilismoReconoce su bazo de la siguiente manera: No, no hay discusiones Cuando se le preguntó sobre su futuro. » ¿Qué tengo que hacer? Hago lo que puedo, es decir, no cambio nada «, El anunció.» Como dije, voy a regresar de esta posición nuevamente; no importa si te importa o insistes. Así que lo único que puedo hacer es tratar de hacer lo que pueda en el camino, eso es todo. «.

Sin embargo… » Pero no hay noticias de ellos, y eso también duele porque te dejaron en la oscuridad.. ¿Pero qué hacer? Esto es definitivamente frustrante. Ha llegado el momento de que empieces a dudar de por qué sucede esto. Pero era algo fuera de mi control. Si no quieren actualizarme, no quieren. Pero quiero que las cosas mejoren porque todavía quiero quedarme aquí por un tiempo. «.

jack molinero Dice que todavía se siente amado. DucatiPero también encontró un factor». Políticas Detrás de la cuestión de su renovación: Lo siento a pesar de un gran ambiente, y me encanta estar aquí. Es por eso que Te estresa cuando crees que no puedes quedarte. Pero entiendo que este manejo es una decisión muy, muy grande, y hay mucha política detrás de esto. «.

Jack Molinero: » Esta es una mala parte de las carreras de motos, pero es parte de ella.»

Agrega con su estilo característico: » Tal como está, este es un trabajo muy político. Esta es una mala parte de las carreras de motos, pero es parte de ellas. Necesita esos materiales para evitar que las ruedas giren. No siento responsabilidad, trato de hacer lo que puedo, todo lo que hago es por el equipo, siempre Y recuerda un hecho histórico: Cuando me dejaron en mi último año en Pramac, cuando quisieron volver a fichar a Jorge Lorenzo, cumplí mi palabra sobre Ducati. «.

Pero la fe, por hermosa que sea su cualidad, no tiene mucho peso en este contexto. Así que tienes que considerar una condición de regresión. ¿Hay un solo «Jacques»? » Seguramente. Yo no soy jamón loncheado, hay otros intereses Sé que conseguiré un trabajo en algún lugar de este campo.. No insistí en ello en absoluto. Sé que hay muchos a quienes les gusto en este santuario. Sé que mucha gente me apoya, buscar trabajo no es un problema, seguro que lo es. Pero mi objetivo principal es tratar de estar aquí. El completa.