MotoGP Honda Video: Mark Márquez casi anuncia que asistirá a las pruebas de Sebang

A los pocos días de volver al motociclismo en una pista de motocross, la recuperación de Marc Márquez dio un paso más sobre una Honda RC213V-S de un día en Portugal. Por primera vez desde que ganó el Gran Premio de Emilia-Romaña el 24 de octubre de 2021, Mark Márquez ha vuelto para evaluar el desarrollo y la mejora de su diploma. Al completar un total de 65 rondas durante el día, Márquez y su equipo pudieron evaluar mejor su estado actual antes del Campeonato Mundial de MotoGP de 2022.

Ocho veces campeón del mundo, estaba encantado de volver a montar tras su forzada pausa. Marcos Márquez Dijo que no tuvo mayores preocupaciones sobre su diplopía durante el día y que estaba satisfecho y confiado en el trabajo del día. El foco ha vuelto ahora a la primera temporada de trial en el circuito internacional Chepong A principios de febrero, con Márquez Trabajando para ponerme en forma y preparándome para volver a entrar Moto GP En su Repsol Honda Team RC213V.

Marcos Márquez:No tengo ningún problema con mi vista mientras conduzco“

⁇ Estoy muy contento de haber encontrado por primera vez una motocicleta en la pista, y pude confirmar las impresiones que tuve sobre el motocross aquí, junto a la máquina de carretera. Es una gran sensación, una sensación de relajación, porque cuando monto, no hay ningún problema en mi vista. Como no he montado en mucho tiempo, noté partes del cuerpo que extrañaba un poco, pero eso se debe a que no pude hacer mi pretemporada habitual..

⁇ Hay margen de mejora, pero el aspecto positivo y fundamental de esta prueba es reafirmar las impresiones que teníamos cuando nos subimos por primera vez al motor de motocross y experimentar una mejor sensación de velocidad. Terminé una carrera intensa con tandas largas y estoy muy contento con los resultados. Sebang tiene dos semanas para comenzar las pruebas Así que voy a aprovechar la oportunidad para intensificar mi preparación física y entrenar en la bicicleta. comentó el catalán.

