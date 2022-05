MotoGP España J3 Pol Espargaró (Honda / 11): «Era difícil adelantar, si no podía»

Pol Espargaró terminó la carrera final de cuatro pilotos habituales de Honda al final del Gran Premio de España, que no quedará en sus mejores recuerdos. Bajo la bandera marcada, ve a Alex Márquez dos filas detrás de él, luego Nagakami séptimo y su compañero de equipo Marc Márquez cuarto, dándole solo ocho segundos. Pero en la MotoGP de hoy es una eternidad y el oficial Repsol lo sabe más que él porque solo falló 3.000 en su entrada a la Q2…

La participación en la fase final de clasificación sin duda habría mejorado sin cambiar su destino. Esto se debe a que ahora está claro que su nueva RC213V es, en última instancia, tan compleja como su predecesora, aunque tuvo que borrar sus malos registros. honda MotoGP se enfrenta a una profunda crisis en el Campeonato del Mundo.

Me gusta Espercaro 20.856 segundos detrás del ganador Peko Pagnaya En su Ducati oficial. Un parón le sitúa en el puesto 11, otro golpe para el Campeón del Mundo de Moto2 de 2013, que empezó fuerte la temporada con el 3er puesto en Qatar… pero que no ha hecho mucho desde entonces.

» No esperaba un agarre tan pequeño en la carrera.«, Tristeza Me gusta Espercaro. » Es muy difícil lograr algo desde el puesto 13 en el escenario. En la primera ronda, tuve un alto, tuve que elegir un guión ancho y perdí segundos. Fue difícil adelantar, de lo contrario no podría. Terminé tres segundos detrás de Mark con tres en las dos primeras rondas. Entonces, en 23 rondas, perdí cinco segundos con él y terminó cuarto. Esto demuestra lo importante que es empezar desde arriba en la fase inicial. ⁇

Pablo Esbergo: El problema es que somos lentos en comparación con otras motos.»

Repsol Honda Rider añade: Si la moto hace lo que quiero, puedo mostrar rendimiento como en las pruebas en Indonesia o Qatar. Pero cuando tengo un pequeño ataque como el de Gerseus, sufro más que los demás. No es que me falte el ritmo encima de la bici. El problema es que somos lentos en comparación con otras motos.. ⁇

Una situación que puede persistir, porque al hondaHay una confusión en la dirección a seguir para crear este RC213V: » Mark Márquez tiene un estilo de conducción muy diferente, él tiene necesidades y yo tengo otras.. Su problema está más en el frente de empuje debido al agarre extra que obtuvimos este año, y sufre un poco más. No tengo ningún problema delante de mí.. Alex poco, escuché a Mark quejarse, pero entiendo que los dos están más o menos en la misma línea. “.Este lunes se realizará una jornada de pruebas en la misma pista de Jerusalén.

Clasificación de crédito: MotoGP.com