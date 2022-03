MotoGP Argentina: Dovizioso cree que «este será un buen camino para Yamaha», pero Quartararo se muestra escéptico

El Clan Yamaha pone rumbo a Argentina para reincorporarse a la pista Dermas de Río Hondo, que no se visita desde 2019. No saben lo que les espera en esta tercera jornada del campeonato. Andrea Tovicioso, una veterana, cree que puede haber un segundo aire que revele la renovación de su vida y su relación con Ivata. Pero el campeón mundial Fabio Guardarro se muestra escéptico sobre lo que le puede ofrecer esta pista en el calendario 2014…

Este fin de semana Gran Premio de Argentina Detector de novedades sobre MotoGP tras muchas desgracias. La epidemia lo encerró en su país en 2020, mientras que un incendio el año pasado lo consumió para siempre. Esta tercera prueba del campeonato se afrontaba con una sonrisa Andrea Dovicioso, Piloto Yamaha RNF. “En la última carrera de esta pista del Autotromo Dermas de Río Hondo, uno de los retirados de este fin de semana ganó su Honda. Marcos Márquez En 2019. continuó valentino rosie una yamaha yAndrea Dovicioso 2° y 3° lugar en Ducati.

De hecho, Toby viene a Dermas por primera vez como piloto. yamaha. Después de un descanso temprano en el Gran Premio MandalikaTras la falla del Tablero y Electrónica, declaró: » Tengo muchas ganas de volver y ser mejor.. Puede que hayamos aprendido cosas buenas de Indonesia, pero no tuvimos la oportunidad «. Tres Vicecampeones del Mundo Moto GP Agrega: » Dermas de Río Hondo es una canción única. No hemos estado allí en los últimos años, así que tengo curiosidad por ver qué condiciones veremos allí. Pero viajamos allí con confianza. Creo que esta será una buena pista para Yamaha. «.

Gudarro: » Creo que Argentina será la carrera más dura para mí esta temporada.»

¿En serio? Su famoso colega fabio guardarro Bastante miedo de un fin de semana difícil. Después de su primera etapa bajo la lluvia en Mandalay, el campeón mundial «Sky Sport» incluso anunció en el micrófono: » Creo que Argentina será la carrera más dura para mí esta temporada.. Sabemos que tomamos algunas decisiones sobre la moto que hicieron que la primera mitad de la temporada fuera más difícil.Pero haré lo que pueda y creo que puedo hacerlo aún mejor. «.

Wilco ZielenbergEl gerente del equipo WithU Yamaha RNF MotoGP crea un conjunto de dos enfoques: Creo que Thermas es un camino intermedio que funciona bien para todas las bicicletas, incluida la nuestra. Así que esta no es una pista para una marca en particular, sino un término medio donde todos los ciclistas pueden disfrutarla.. Si encuentra un buen sistema, puede hacerlo mejor. Hace la diferencia, por eso creemos en condiciones consistentes .. Por ahora, el clima promete no molestar en discusiones.