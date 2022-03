MotoGP Andrea Tovicioso respondió a Lorenzo: «No me parece un planteamiento inteligente ni maduro»

Hablando de Andrea Dovicioso, Lorenzo dijo que recientemente se llevó mucho dinero al ver su caso y los resultados obtenidos del regreso de padre e hijo a MotoGP. Debo decir que los cinco trágicos Grandes Premios de 2021 que pasaron en el manillar de Yamaha 2019 Petronas, pero principalmente por los resultados fuera de temporada de terminar 20, tienen motivos para estar sorprendidos. Sin embargo, la crítica lo ha definido como un piloto acabado, más allá de los resultados que brinda la pista. El adolescente de esta temporada de 36 años responde el 23 de marzo.

Andrea Dovicioso El primero es campeón del mundo de 125, ha ganado 24 Grandes Premios y es tres veces subcampeón del mundo consecutivo. Marcos Márquez cuando arrendó Ducati, no terminó en felicidad. Entonces la persona involucrada sabe en qué contexto ha estado evolucionando durante los mismos 20 años. Debo decir que estaba armado para responder a las críticas.

Estos reproches no han disminuido recientemente, sobre todo por el lado lorenzo Cuyo Padre Chicho Entre otras cosas, dijo: “No. Ni un piloto para el futuro, ni un piloto para el presente «. Ahora el RNF es un ataque frontal que solo puede reaccionar al Yamaha Rider:» Con demasiada frecuencia cometemos el error de buscar la confirmación de los demás. Al hacer esto obtendrás resultados de cierta manera, vivirás de cierta manera y mostrarás lo que otros quieren ver. Pero esta no es tu propia vida, en mi opinión está mal. Es seguido por la multitud. «.

» Fueron mis 20 años de carrera los que me llevaron a este pensamiento. «, Continuación semana rapida Piloto 35 Años de Forlì. » Esto no quiere decir que sea correcto, pero esa es mi actitud. Si alguien, después de pensar solo en la película y ver buenos resultados, se encuentra en una situación de estadía en una casa como yo el año pasado, comentará de frente todo lo que hacen los demás. Pero no me pareció un enfoque inteligente o maduro. «.

Andrea Tovicioso: «Si tienes ganas de hacer algo, tienes que hacerlo»

Andrea Dovicioso Destaca: A mi edad y después de los resultados que obtuve, si acepto este desafío, quiero vivirlo porque quiero intentarlo. Siempre trato de trabajar duro para mejorar. Porque al final haces mucho trabajo no solo en la moto, también por ti mismo. Son los momentos más bonitos de la vida cuando tienes la oportunidad de trabajar con profesionales y tratar de levantarte cada día y superarte a ti mismo. Ésto es una cosa buena. Me siento afortunado de haber podido vivir para esto. Me gusta, me encantan estos retos. Pero claro, si los resultados no llegan, la vida es mucho más fácil.. Pero te levantas todos los días para lograr estos resultados. «.

Los resultados no están garantizados, pero Dovey dará una cita al final de la temporada para tomar sus decisiones: » Solo puedo decir a fin de año si me arrepiento de esta decisión”, Terminar italiano. «Sin embargo, Haz lo que quieras en la vida, Independientemente del resultado. Si tienes una mente para hacer algo, tienes que hacerlo sin importar cómo suceda. «.