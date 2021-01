Mori Sacco, “Top Chef”, ganó una estrella Michelin: “Un tributo a mis padres”

Su primer restaurante, Mosaic, le valió una estrella Michelin en … ¡tres meses! Mori Sacco, el ex candidato para la última temporada de “Top Chef” en M6, presenta el prestigioso premio Red Macaroon Award anunciado el lunes 18 de enero. “¡Fue tan asombroso para mí! Abrimos en septiembre, octubre y noviembre, y luego cayeron las medidas de control. Contaron el número de visitas y no tuvieron en cuenta el horario de apertura. Nos ayudó ”, dijo con su entusiasmo habitual.

Por una buena razón: todo parece sonreírle. El chef de 28 años con un fuerte capital solidario fue nombrado el jueves pasado uno de los cinco chefs más prometedores del planeta “La Liste”. ¿Su especialidad? Comida que combina influencias japonesas, francesas y africanas.

El estudiante incluso superó al maestro. Entre los beneficiarios se encuentra Helen Doros ர ¡Se estableció el jurado del proyecto M6! “Me enorgullece decir que fui uno de los primeros restaurantes de gastronomía africana bajo la dirección de Michelin. Estoy feliz con el mensaje que envía, lo que significa que es una comida repleta de estrellas. Trabajé duro para llegar allí y es gratificante ”, dice Mori Sacco.

De buen humor a pesar de que los restaurantes están cerrados

Aun así, no empezó como pensaba. Su firma en el XVI Distrito estaba inicialmente programada para abrirse en mayo de 2020. “La apertura se ha pospuesto debido al encarcelamiento. Es cierto que el chef de origen maliense está encantado de tener “suerte”. READ Chris Evans respondió a su regreso al MCU

Al presentar el premio, rindió homenaje al legado de sus padres. Ambos no trabajaban en el negocio de los restaurantes, pero su madre, una limpiadora, cocinaba bien. “Nunca fui a la cocina. Era su territorio, pero comí mucho y se ríe. Como muchos niños en el exilio, es una forma de devolverles los sacrificios que hicieron. Sé que esto no es fácil para ellos. Una forma de decirles que no hicieron nada al respecto. Les dedico este premio para agradecerles. Tuve una infancia modesta pero feliz en Sean-Ed-Marne. Mi padre siempre me dijo que respetara el trabajo. “

La dieta de Mori Sacco combina influencias japonesas, francesas y africanas. LP / Carol Savage

Aunque los restaurantes están cerrados, Mori Sacco mantiene su buen sentido del humor. “No me dispararon porque lo entendí. Estamos sufriendo cuando no hay mascarilla y sabemos que no podemos comer sin ella. Sin embargo, me gustaría fijar una fecha para su reapertura para que podamos programar las cosas. Esta ambigüedad permanente es cansada”.

En un nuevo espectáculo en Francia el 2 de marzo

La epidemia lo devolvió a la televisión. Mori Sacco, la primera celebridad en ser “el mejor chef”, fue programado en marzo de 2021 por France 2 para un nuevo proyecto llamado “Cocina abierta: un chef en el camino”. ¿Retroalimentación? Conoce a chefs de diferentes partes de Francia. “Acepté por culpa del encarcelamiento, ¡de lo contrario nunca hubiera tenido tiempo! Me gustó el enfoque del producto porque no me detuvieron y me preguntaron qué quería hacer. Reconsideraría los consejos de cocina tradicional”, explica.

READ Fiebre del Nilo Occidental en España. 13 nuevos casos. Los oficiales introducen procedimientos

Pero no hay duda impuesta en la pantalla chica. “Tener mi show no era un objetivo. Esta es la forma en que veo el producto que me fascina. Por ahora, dejamos por una temporada y veremos el resto. Con el nuevo premio Michelin, no debo rendirme. ¡Sobre todo mi plan es ganar la segunda apertura de Mosul! “