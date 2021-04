More Beautiful Life: Xavier le da un informe a Elsa (Capítulo del video de PPLV n ° 4263)

Publicidad





Xavier Revel dirá lo mínimo en su telenovela diaria “Plus Belle La Wai”. De hecho, se enamoró tan pronto como comenzó el juicio de Elsa …

Pero la semana que viene, Xavier no puede evitar ir a hablar con Elsa y decirle cómo se siente.



En el episodio del próximo miércoles, Xavier le da un buen informe a Elsa. Ella dice que ha cambiado su vida, que se siente vivo y que quiere estar con ella para siempre. Elsa se asegura de no sentir nada de su lado, Xavier cree que está mintiendo… Pero Elsa le recuerda que no importa lo que sienta o no, siempre estará en medio de su terrible experiencia. ¡Ella le pide que no intente volver a verla y que no vuelva a hablar con ella!

La vida más bella de antemano: el extracto de video del episodio 4263 del 21 de abril de 2021



¿El video no comenzó? Que no cunda el pánico, puedes verlo en directo en france.tv Haciendo clic aquí

