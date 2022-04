Mondial, Ziyech y Mazraoui, el futuro del club…

Para Tariq Tissotali, participar en la Copa del Mundo será lo más destacado de su carrera. » Por supuesto que sí. La Copa del Mundo es mejor que la Liga de Campeones. Esto es lo que dicen los jugadores en ambos partidos. No puedo esperar a estar allí«, Él dice.

Marruecos está en el Grupo F con Bélgica, Croacia y Canadá, por lo que se enfrenta a rivales de calidad. » No será fácil, pero todo es posible”, dijo Tisudali. «Croacia y Bélgica son los mejores países, definitivamente no debemos subestimar a Canadá. Creo que Bélgica es el favorito. Todo depende de la formau momento «, dijo el delantero de Atlas Lions a la prensa holandesa.

La relación con el seleccionador nacional Wahid Halilhotzik y algunos jugadores como Hakim Sieche y Noussir Masroy también es polémica en los llaneros. Estos últimos no querían unirse a la cueva hasta que estuvieran en el lugar bosnio. A Tariq Tisudali, “ Nosotros en la junta no nos dimos cuenta y no hablamos de eso. ⁇

» Creo que se habló mucho fuera y en los medios. Los seguidores quieren mantenerlos allí, pero oye, es difícil decir algo al respecto… Escucho tantas historias que no sé exactamente cómo o qué.Tisudali continuó, recordando que reprobó el examen solo una vez en dos años y medio.

Tariq Tissotali se reveló tarde después de ganar el Peersat. La emoción de los clubes fue un poco aún mayor.

» También hay interés de clubes en Bélgica, España e Italia que juegan en la Liga de Campeones todos los años. Este debería ser el próximo paso para mí, mostrarme más a nivel europeo. Esto también es posible en Kent. Todavía estoy en conversaciones, pero no es importante en este momento தெரியவில்லை Todavía no estoy seguro de si nuestro entrenador se quedará, jugará un papel para mí, jugar. Esperaré.»