Molesto, Lizois presenta el eslogan de Stephanie Clareboys: “Mi Instagram no es una tienda”

Stephanie Clarboys Hay más que solo comentarios negativos y ataques implacables de los críticos en las redes sociales. Liejois lanzó un mensaje para revelar la profundidad de sus pensamientos.

“Ha pasado un tiempo desde la última vez que me revelé en las redes sociales porque quería centrarme en cuidar a las personas, no recurrir al lenguaje soez, pero esta vez fue más fuerte que yo.“, Inició el ex candidato de los reality shows.

“Lo haré a la ligera y otra vez con una sonrisa. ¡Soy mamá, sí! Soy una mujer que acepta la responsabilidad, ¡por supuesto! Quiero sentirme sexy, ¿y qué? Quiero ser mujer, ¡cómo! A veces me gusta coquetear, esa es una Hecho“, Continúa la joven.

“Miré los comentarios y recientemente recibí la noticia, sí, estuve de acuerdo (Obviamente, la gente no está “suscrita” y es como una de mis fotos, pero bueno). Encontré tanto disgusto y disgusto en algunas de las noticias que todavía necesito dirigirme a estas personas. Aquí: “Mi yonstagram No es un respiradero cuando no lo sientes ¡Bien! ¡Soy un hombre, yo también tengo un corazón! Entonces una cosa sé, dime lo que escribas … De todos modos, es demasiado tarde … No me vas a cambiar ¡Además!“, Ella empieza.