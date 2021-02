Mohammed Pasum es el favorito para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Níger

Partidarios del candidato presidencial de Níger, Mohammed Pasum, el 18 de febrero en Niamey. ISSOUF SANOGO / AFP

Es difícil culpar suavemente a Moussa Sangari hacia el poder nigeriano. La actividad del titular de la organización de voluntariado Alternativa Espace Sitoans lo llevó unas semanas atrás en 2020, junto a otros miembros de la sociedad civil. Su caso, que se basó en el uso oportuno de las leyes que rigen la organización de una manifestación durante el período del Gobierno del 19, no ha sido cerrado. Entonces, no hay cumplimiento, o mi gulpa. Moussa Sangari ha visto a otros.

Al final de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el domingo 21 de febrero, Mohammed dimitirá sin intentar darle la vuelta a la constitución, que le impidió cumplir más de dos mandatos presidenciales. Moussa Sangari le otorga este notable mérito en África Occidental, donde hay una tendencia a ceñirse a la armadura de la presidencia. Por lo tanto, debe investigarse su veredicto general positivo sobre el proceso electoral, que finaliza el domingo. “Su, él dijo, Una campaña gratuita. “ “Simplemente llegó a nuestro conocimiento entonces. Todos pudieron hacer campaña en cualquier lugar, armar cualquier cosa y decir lo que tenían en mente “., Él menciona.

El domingo, los nigerianos en edad de votar tendrán que decidir entre los dos candidatos que sobrevivieron a la primera vuelta, Mohamed Pasoom y Mahmoud Usman, que se celebrará el 27 de diciembre de 2020. Debido al sistema electoral altamente permitido, muchos de ellos son desconocidos para la mayoría de los votantes. En cuanto a la identidad de los participantes en la pelea final, no debería sorprendernos.

Deja el país en la miseria y la inseguridad

Por un lado, Mohammed Pasoom, Le Favorite, El candidato del partido, que ha estado en el poder durante diez años, es un ex ministro del Interior. Este compañero de viaje de Mohammed Izou Fu durante treinta años, que prometió seguir sacando al país de la pobreza y la inseguridad, obtuvo el 40% de los votos en la primera vuelta. “Incluso con la retirada de algunos resultados controvertidos pero decisivos en algunos distritos, no podemos negar que el PNDS [Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, au pouvoir] Conseguí una puntuación “, Reconoce a Moussa Sankari.

Durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el BNDS obtuvo 80 de los 166 escaños en las elecciones a la asamblea celebradas al mismo tiempo. Mohammed Pasoom se aprovechó del establecimiento nacional de la máquina discriminatoria que había designado. Esto no se aplica a todas las clases de capacitación, la mayoría de las cuales se basan en plataformas regionales y sociales. También logró convencer a la administración de que “movilizara” los medios para su campaña. “Aquí, como en todos los países de la región, la política es una cuestión de dinero. En comparación, los medios de que disponen ambos candidatos son inconmensurables”. Dice un visitante local.

La promesa de carteras ministeriales u otras funciones también permitió a Mohamed Bassoumi movilizar a dos candidatos clave que fueron derrotados en la primera vuelta: Albat Abuba y Sini Omaru. En teoría, la transferencia de votos de sus simpatizantes al campeón del BNDS le aseguraría una cómoda victoria por encima del 60%.

Pero eso no es todo. Hace varios meses, antes de la apertura oficial de la campaña electoral, Mohamed Bazum se propuso convencer a los votantes jóvenes y mayores. No hay deshonra para ese hombre. Pero a diferencia de todos los demás, no podía creer una confesión regional, un cautivo natural adquirido por los votantes. En este sentido, su elección sería una buena señal de que la victoria del candidato de una etnia minoritaria extrema – la victoria de Chad, Níger y especialmente la comunidad árabe de Olad Solomon en Libia – se está aislando socialmente cuando los políticos están en la región.”, Da la bienvenida a un embajador occidental.

“Argumento de identidad”

El bando contrario estaba tratando de explotar el descaro y sembrar sospechas sobre la legitimidad y la legitimidad de oponerse a la candidatura de un hombre, nacido en Libia, no en Níger. Fue recordado por Sani Mahamadu, director de propaganda de Mohamed Pasoom e hijo del presidente Izou. “El mismo argumento de identidad ya se ha utilizado en vano contra los candidatos”. Especialmente contra el acusado Mahamane Usman de ascendencia sadiya. Eso no le impidió convertirse en el primer presidente electo democráticamente del país en 1993, tres años antes de que fuera derrocado por un golpe.

Él es el único, Mahmoud Usmane, que enfrentará a Mohammed Pasoom el domingo. Sin embargo, después de dos mandatos de presidente saliente, este economista de 71 años, diez más que su desafío, formado en Francia y Canadá, es poco probable que aparezca como candidato a la renovación. Esta es la quinta vez que intenta recuperar el poder y con el 17% de los votos en diciembre de 2020 se marcha con una grave discapacidad. Gracias a la alianza de última hora solo obtuve una puntuación La sombra se cierne sobre Hama Amado, el panorama político nigeriano.

Este ex presidente de la Asamblea Nacional parece ser el principal enemigo del poder. Pero no pudo defender sus posibilidades, ya que fue sentenciado a un año de prisión en 2017 en un caso de secuestro de menores. Mohamed Pasoom sospecha que el campamento quiere jugar una mala carta si vence la situación de su compañero. “La oposición no está lista para las elecciones, para la lucha”, Culpado a Sani Mahamadhu. Los videos se difunden en las llamadas de redes sociales “Por oposición”. En uno de ellos, un ex comandante del ejército pregunta a la gente “Prepárate para marchar en Niamey”. Otros llaman “No te dejes imponer a un presidente libio” ; En “No elijas un blanco” Respecto al color claro de Mohamed Pasum. La idea es denigrar el éxito de Mohammed Fazlum denunciando el fraude y cuestionando su identidad. Este oportunismo social electoral es peligroso ”, Condena a Moussa Sankara.

En un país que ha visto casi cuatro conspiraciones para seis elecciones regulares, estos llamados a la división y la austeridad no se han tomado ya que los movimientos yihadistas han prosperado en los últimos años gracias a las diferencias étnicas. “Hama Amato está fuera de la ronda ahora y está en peligro de jugar con todo”., Pone a la audiencia ansiosa. Sin embargo, hasta la fecha, la campaña solo ha visto un puñado de incidentes. Eventualmente, esta elección puede registrarse como una fecha histórica: la primera transferencia de poder entre dos presidentes elegidos democráticamente desde la independencia de esta antigua colonia francesa en 1960.