Millonario vía Ebay: Martin Means con unas ventas de 51 millones de euros

Martin Mines es el fundador y director gerente de la tienda en línea Relaxdays.

Dias de relax





A los veinte años, Martin Means quería convertirse en millonario.

Chance y su hermano menor acudieron en su ayuda.

Desde entonces, ha duplicado las ventas de su tienda online cada año. En 2019 alcanzó los 51 millones. Mientras tanto, a Means ya no le importa el dinero.

Puede encontrar más artículos en el sitio de Business Insider aquí.

A Martin Means le gusta levantarse entre las 5 y las 7 de la mañana y planificar su día antes de ir a la oficina. Ya ha probado varios sistemas de programación, pero la “sensación más genial” sigue siendo el “zumbido” con un bolígrafo sobre un elemento terminado en la lista de tareas pendientes, nos dice en una entrevista.

La tienda online Relaxdays, fundada por Menz en 2006 y cuya facturación anual hoy es de 51 millones de euros, se debe a un préstamo de 2.000 euros de su hermano de 18 años y a la exitosa venta de un masajeador de cabeza con un coste máximo de fabricación de 30 céntimos.

Martin Means quería ser millonario

En 2005, Menes les dijo a sus padres que quería convertirse en millonario. Hoy lo descarta como la “fase típica de la insurgencia” de un joven. El hombre de 34 años pone nuestra objeción a la validez de su declaración afirmando que es “sólo un millonario en ventas” y que la riqueza ya no le importa.

2005 también fue el año en que Martin Means comenzó a vender cosas que ya no necesitaba en Ebay para subastar. Por supuesto, el joven de 20 años no tiene un número infinito de cosas que no necesita, por lo que este modelo de negocio duró poco. Ésta era la razón por la que buscaba productos que pudiera comprar a bajo precio y luego vender nuevamente con una ganancia en eBay. en vano.

El milagro de Alicante

Un año después, Menes se fue de vacaciones a Alicante, España. Un ladrido balanceando un masajeador de cabeza, también conocido como rastreador de cabeza, sobre su cabeza. En ese momento, Means lo encontró “simplemente loco”, dijo. No sabía cuánto cambiaría su vida este insignificante momento.

Porque en Alemania abrió una revista al por mayor y uno de los productos que contenía le pareció familiar: los masajes de cabeza. Diez debería costar cuatro euros, 50 sólo tres euros. Decidió darle una oportunidad. Comenzó el trabajo. Sin embargo, no tenía el dinero para ingresar al comercio. Afortunadamente, tiene un hermano.

“Mi hermano era y sigue siendo un hombre más económico que yo. Ganaba dinero haciendo trabajos de medio tiempo y me lo prestó porque no lo necesitaba ahora. Seis meses después, le pagué de nuevo”. Mines ha duplicado los 2.000 € cada año desde entonces.

El abandono de la universidad debido a la actividad empresarial se difunde considerablemente

Inició sus estudios empresariales en la Universidad de Halle-Wittenberg con un entusiasmo moderado. “En 2006 todavía teníamos un título en administración de empresas y desde el principio me molestó la idea de estudiar cinco años y no ganar dinero”.

Al principio, piense en cómo acortar el plan de estudios a 3,5 años, pero luego decida de otra manera. “Después de tres meses, no regresé a la universidad porque mi trabajo iba bien”, dice.

El plan va en contra de la economía planificada

Claramente obtuvo la iniciativa de sus padres. En los días de la República Democrática Alemana, ya habían cruzado las barreras de una economía planificada vendiendo cosas hechas por ellos mismos en los mercados de pulgas. Incluso lo usaron para financiar automóviles.

El fin de la RDA no fue solo un alivio para su familia en un aspecto. El padre se fue a trabajar por su cuenta y la madre, que es maestra, regresó a la universidad a mediados de los cuarenta para ampliar su educación. Maines consideró negociar acciones, pero volvió a rechazar la idea.

Aprendió desde el principio que tenía que trabajar duro si quería lograr algo. Su maestro de escuela primaria le aconsejó que no lo enviara a la escuela secundaria debido a sus deficientes habilidades de lectura y escritura.

Decidió hacerlo de todos modos. Si bien todo era responsabilidad de otros, tenía que aprender de manera disciplinada. Finalmente tiene un Abitur de 2,3, que considera “orgulloso del nombre de Bolle”.

Desde cajones completos y cimientos sin terminar

Hoy, Menz no solo es responsable de su éxito, sino de casi todos sus 300 empleados. “Con nuestro tamaño, cada éxito es un esfuerzo de equipo”, dice. “Tengo muchos más temas en mi cajón de los que puedo manejar”.

Describe su relación con sus empleados en una palabra: Absolutamente. “Tenemos que ser muy honestos entre nosotros para descubrir qué proyectos son prometedores y qué estamos invirtiendo en nuestras fortalezas”, dice.

Renuncia deliberadamente a las obligaciones de informes tradicionales para que los números no estén decorados. Este ambiente, explica, no debería surgir en primer lugar: “Tratamos de no dejarnos llevar por indicadores clave de desempeño, inversores o números. Nuestra motivación es el valor agregado general en la organización y la economía”.

Medios no descarta la salida a bolsa en principio. Sin embargo, sostiene que por ahora es una buena idea cimentar los cimientos con su equipo en segundo plano antes de que todos los demás los miren y evalúen a la empresa. Es perfectamente aceptable hacer “tareas” en los próximos cinco años.

Hermosos momentos en la vida

Por cierto, el nombre Relaxdays proviene de su primera tienda Ebay de 2005 y fue muy influenciado por el desafortunado masajeador de cabeza. En ese momento, Martin Means no esperaba que la cabeza del tractor se convirtiera en un producto de gran éxito.

Así que planeó construir una tienda Ebay con accesorios de masaje alrededor de la cabeza del rastreador. Como no obtuvo buenos precios de los proveedores de estos productos, amplió su gama a otros productos. El nombre permaneció y representó hermosos momentos en la vida.

Este artículo fue publicado por Business Insider en febrero de 2020. Ahora está revisado y actualizado.