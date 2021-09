Microsoft ha lanzado un nuevo diseño para Skype

A pesar de apostar todo por los equipos de Microsoft, el editor no ha olvidado su leal software de llamadas de audio y video Skype. Aun mejor. Es por eso que aparecerá una nueva interfaz para la versión de escritorio o móvil. Sí, no hay un rediseño reciente No tan viejoPero al menos esto demuestra que todavía hay algo de vida en este software.

Microsoft Publicado Primeros detalles de esta nueva versión ” Avanzado, rápido, confiable y súper moderno Skype, cuya principal novedad es el rediseño de la “etapa de llamada”, es decir, la pantalla de llamada, que en un momento muestra a todos los participantes. Al final estarán todos, incluidos los que solo dirigieron el audio. También se incluye la transmisión de video del usuario.

Esta nueva versión de Skype enfatiza la personalización, con diferentes interfaces para llamadas, fondos de pantalla para temas y chats de texto. El diseño del panel lateral también se ha revisado y simplificado para una mejor navegación. El editor funciona con un 30% para la versión de escritorio y … 2000% (!) Para Android.

Microsoft lanzará estas nuevas funciones en las próximas semanas, algunas de las cuales ya están disponibles.