Michael Hasanavicius: Una película de zombies en producción para el director de OSS 117

¡Pronto una película de zombies de Michael Hasanavicius! Como nos dijo Romain Touris, durante la promoción de la película “Eiffel”, el director está a punto de empezar a rodar para “Z (com Z)”.

¡Comedia de zombis para Michael Hasanavicius después de la comedia de espías! El cineasta que envió la vara de OSS 117 a Nicola Pedos (y su tercera parte instantáneamente, cuando reabran los cines) está a punto de filmar Z (como Z).

Romain Thuris, quien protagonizará la película, nos lo contó antes del Día de la Prensa Eiffel en París ayer. “Esta será una película de zombies muy divertida. Tiene lugar en el set de una película de zombies.“, Señaló el micrófono de Allosin. El disparo fue inmediato.

Una cuerda más al arco de Michael Hasanavicius, que ya ha probado muchos géneros, por no hablar del príncipe de la guerra (búsqueda), desde la ganadora del Oscar The Artist hasta la película más familiar. Tenga en cuenta que el cineasta está trabajando actualmente en su primera película animada, The Most Valuables. Planificada para 2022, la película es una adaptación de la famosa historia de Jean-Claude Crumberg.

Después de OSS 117 y The Artist, Michael Hasanavicius pasa a animar con La Plus Precious des Marchandez

Según Romain Touris, comenzará a filmar Tres mosqueteros disfrazados de Aramis. Actualmente se está produciendo un ambicioso díptico, con el primer equipo en producción y Martin Porpoulan (Papá o mamá, Eiffel) dándose cuenta.

“Al mismo tiempo, un thriller, una película de aventuras, una historia de amor, con un lenguaje fuerte.Recientemente, los realizadores de la película marcaron en columnas de cine francés. Se tratará de releer las obras ”.Cuando trabajamos en un trabajo, lo dividimos y lo arreglamos. A pesar de la traición, encontramos la mejor manera de recrearla para intentar ser lo más fieles posible al espíritu.“.

Romain Touris actuará con Emma McCay el 19 de mayo en el Evento Eiffel.

Eiffel: cartel biográfico con Romain Touris y Emma Maggie