“Mi Bayern”: Por qué Howard se muerde el culo – FC Bayern München

El párrafo del reportero de Sportbuild Raymond Hinko titulado “Mi Bavaria” trata de los campeones récord alemanes. Hinko ha estado en la empresa de Munich durante décadas.

Estimado Manuel Neuer,

Definitivamente habrías pasado las vacaciones de Navidad de manera más significativa que viendo la Premier League. Cuando escucho el nombre “Boxing Day” donde se destruye la última parte de la Navidad, mi cresta crece. Guy Howard, aunque no lo estropeó en voz alta, habría maldecido cien veces que pasó del Leverkusen al Midfield Boring Club FC Chelsea y siguió la llamada del dinero. Todo estaba roto.

No celebre la Navidad, lejos de la familia, atrapado en la isla, ni siquiera unas canciones pensativas en su piano. En su lugar, mira la derrota del bebé del sótano de la mesa 1: 3 contra el Arsenal FC desde el infame banco. Luego vino el último cuarto de hora. Una especie de pan de gracia. Máximo castigo por tan gran talento.

Mientras el entrenador Hansie Flick todavía estuviera interesado, Howard habría mordido la espalda de Bayer con tanta violencia que podría haber sido mordido en la espalda, antes de que la cesionaria Lori Sane lo entendiera, antes de que la división ganara al equipo de Múnich alrededor del director deportivo Hassan Salihamidzik. Esto no está mal por la idea. De la idea …

Hablemos de la liga más fuerte del mundo, por supuesto la Bundesliga, querido Manuel. El Bayern (Leipzig) no solo ganó la Liga de Campeones este año, sino también con el Jugador Mundial del Año de este año, Robert Lewandowski, y contigo, el Portero Mundial de este año. Esto nos lleva al tema.

¿Por qué el portero no debería convertirse en el Jugador Mundial del Año de este año? En 2002, Oliver Khan terminó segundo detrás del delantero brasileño Ronaldo (no Cristiano). De todos modos, solo hay una forma. Por supuesto que lo eres. Porque, sin duda, no eres un portero, sino un ser de dos partes. Ya que solo Franz Beckenbauer puede hacerlo mejor, si ha jugado Libero en un Bayer, uno a portería y otro en el campo de delante.

No me malentiendas. No debería competir contra Lewandowski. Pole en la Copa Mundial de Clubes en Qatar en febrero, calzando una zapatilla de por vida, jugando una gran temporada nuevamente, si vuelve a marcar alto, puede clasificarse para el trono por segunda vez. Si

Ya era sorprendente que en 2020 Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se clasificaran por detrás de Lewandowski. Un último empleado frente a estrellas de dos años, Barcelona en España o Juventus de Turín en Italia, ambos podrían estar muy atrás en la lucha por el título. A los 34 años eres un año mayor que Messi, solo un año menor que Ronaldo, todos son profesionales menores de edad. Sin embargo, el portero Libro con una fecha de caducidad impredecible. Aunque tu cuota de carrera es nada menos que dos goleadores al final de sus vidas.

El final de tu vida, por otro lado, está fuera de tu vista. Incluso si solo cumple el contrato con el Bayern, que se extiende hasta 2023, su extensión ahora parece solo una formalidad.

El mundo del fútbol no ha escapado a que salvó la victoria del Bayer en la semifinal de la Champions contra el Lyon (con el explosivo Serge Knabri) y en la final contra el París. Más recientemente en la Bundesliga, contra Wolfsburg y Leverkusen, fue mejor. Por supuesto gracias a Lewandowski por sus goles. La imagen para las próximas elecciones es la siguiente: si estás en el escenario con Lewandowski y el tercer bávaro (Knabry, Kingsley Common, Thomas Müller, Leon Goretska?). Quizás arriba.

Portero mundial y futbolista mundial: Manuel Neuer y Robert Lewandowski (R) Foto: EPA-EFE / Shutterstock

Entonces, el jefe del club, Carl-Haynes Romanic, podrá retirarse tranquilamente del negocio activo. Al final, en la FIFA, fue él quien renovó la elección que se suponía que iba a ser cancelada esta vez por epidemias. Decisión de compromiso para el año amargo de este mundo.