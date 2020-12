Meryl Streep acordó protagonizar la película por 25 dólares

Aunque se ha despedido del cine, Steven Soderbergh no solo crea constantemente, está en excelente forma. Let They Talk es una película hermosa y ligera que a menudo se basa en lo avanzado.

La fuerza de “Let They Speak” ni siquiera es la imagen del director, pero el elenco, cuando fue arrojado a las profundas aguas del desarrollo, pudo hacerlo bien. Hicieron esta película frente a nuestros ojos casi en tiempo real.

“Let They Speak” trata sobre la famosa autora ganadora del premio Pulitzer Alice Hughes.

Meryl Streep hizo el papel de maestra, la mejor de todos. La mujer decide viajar en barco desde Estados Unidos a Gran Bretaña para recibir un importante premio en el mundo de la escritura. Hughes decide no nadar solo, sino que se lleva a sus amigas perdidas Roberta (Candice Bergen) y Susan (Diane West). Tyler (Lucas Hedges), el primo de Alice, que actúa como asistente del escritor, y Karen (Gemma Chan), una representante de Alice Publishing, también llegan a bordo, tratando en secreto de aprender algo sobre los planes del autor para su próxima novela.

“Let They Speak” es una película de solo diálogo. Aún así, celebra la presencia del arte del diálogo en cada escena.

No importa si los personajes hablan de cosas importantes que alimentan el pensamiento o si sus conversaciones hacen avanzar la acción (o viceversa). El punto es completar la conversación con el público y sumergirlo en un mar de palabras que se puede disfrutar.

Soderbergh se acercó a las palabras como notas en un conjunto actualizado de jazz. La metáfora del jazz está en su lugar porque “Let They Speak” es una película que a menudo mejora los diálogos. Los actores y la directora Deborah Eisenberg trabajaron en algunos de los esquemas más comunes de la historia y fragmentos de diálogo, mientras que la mayor parte de lo que vemos es su propia invención. Este debe haber sido un desafío extraordinario para ellos y, ciertamente, un desafío no estándar. La única prueba de esto es que Meryl Streep aceptó protagonizar la película por solo 25 dólares.

Ver a todo el elenco de “Let Them Speak” es un verdadero placer para los amantes del cine; Buscadores de contenido que quieran presentar personajes claros, al mismo tiempo ligeros, aireados y de buen humor.

Transmite diferentes historias y narrativas entre las palabras “Déjalos hablar”, algunas más serias, otras triviales, y esto hace de este caleidoscopio de momentos y temas un guión muy impresionante. Hay lugar para la más mínima sonrisa, tristeza, reflexión, pensamientos de paso, sueños o aspiraciones cumplidas o incumplidas, acuerdo o falta de ellas.

Admiré al elenco, pero el propio Steven Soderbergh fue sin duda el héroe silencioso de esta producción. Esta es su próxima película, que, aunque no se dé cuenta, se hizo en modo monje. Utilizando el equipo y la tripulación mínimos necesarios, filme todo con luz natural sin una edición excesiva de imagen y sonido. Entonces, al dispersar la “posición” innecesaria y dispersar las capas de producción completamente innecesarias, Soderbergh le dio a la audiencia una proyección milagrosa con evidencia mínima centrada en el elenco. Así, demostró cuán grande es el maestro del lenguaje cinematográfico.

Como un poco de música: a veces, cuando eres un genio, dirigir y escribir partes difíciles y complejas es paradójicamente fácil, y las simples y mediocres pueden ser muy complejas y un verdadero desafío. La capacidad de guiar a todos estos actores para que puedan encontrar su camino en el progreso y armar una historia coherente es algo que la mayoría de los cineastas no pueden hacer.

Pero me gusta de Soderbergh. Aunque parece una película normal, experimenta con cada paso.

No a todo el mundo le gusta “déjalos hablar”. Este es un cine para un espectador sofisticado, o al menos para aquellos que aprecian la energía y la magia de la conversación, para aquellos que no esperan amenazas emocionales, giros y vueltas o velocidad dinámica.

Por supuesto, “Let They Speak” no es nada nuevo, ni la película está cambiando su percepción de la realidad. Pero es un soplo de aire fresco, en comparación con la mayoría de los productos disponibles en la actualidad, y es una alternativa al bálsamo calmante, los gritos y las imágenes cacofónicas, que se esfuerzan por llamar nuestra atención. Les deseo una agradable sobriedad.

Puedes ver la foto HBO GO.