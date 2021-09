Mercedes AMG One: el coche Alpha

En 2019, se suponía que las primeras 275 copias del Mercedes-AMG One planificado, facturadas por 2.275 millones de euros cada una, entrarían en las franquicias más prestigiosas de la estrella en todo el mundo, pero el desarrollo se retrasó. Y aún más, ya que la versión final que estaba programada para presentarse en esta edición del Salón del Automóvil de Múnich no se dará a conocer finalmente hasta principios del próximo año. Así que debemos contentarnos de nuevo con el primer “proyecto”, el modelo pre-string.

¿Por qué esta demora? Entonces, ¿qué ha sucedido en los últimos cuatro años? El principal problema, lo siento, fue la reelaboración del motor 1.6 turbo V6 compartido con Silver Arrows lo suficiente para cumplir con los estándares de emisiones y ruido, sin dejar de ser abastecido con gasolina Silver Arrows tradicional. Llegó la primera gasolinera. Parece que mis ingenieros mercedes Sin embargo, a punto de hacerlo.

Los detalles te marean: zona roja a 11.000 rpm, 759 CV proporcionados por el V6, nada menos que cuatro motores eléctricos de 800 voltios, uno para asistir directamente al motor térmico, uno para impulsar el turbo y dos ubicados en el eje delantero para ¡Cotraiga la tracción, donde todo el motor entrega más de 1200 HP! Problemas de rendimiento, estamos hablando de 0 a 100 km / h en 2,5 segundos, de 0 a 200 km / h en 6 segundos y una velocidad máxima superior a 350 km / h. Ah sí, y 25 kilómetros de autonomía en electricidad.

Tarde o no, la lista de clientes adinerados que esperan el AMG One crece día a día: entre los afortunados se encuentran los ex pilotos. Fórmula 1 David Coulthard, Nico Rosberg, el ex tenista Ion Tiriac y el actor Mark Wahlberg. Pero la gente común también podrá tomar pedidos sin tener que firmar un cheque de siete dígitos, ya que también puede comprarlo virtualmente usando este rojo en el videojuego. Forza Horizon 5 Que saldrá a la venta el próximo noviembre.

Modelo final o no, ¡qué gran máquina, en la línea directa de su glorioso anciano, el CLK GTR! He sido feliz con la lijadora Forza Horizon 4 durante años, y tener esta One in 5 podría ser la excusa perfecta para comprarla.