“Me quité el bikini porque estaba mojado”

La familia real vuelve a sacudir los panfletos del Reino Unido con un escándalo obstinado. La princesa Eugenia de York y su esposo Jack Brooksbank, que han estado casados ​​desde 2018, parecían estar hilando el amor perfecto. En febrero de 2021, la hija menor del príncipe Andrés dio a luz a un bebé, pero mientras este último estaba en el Reino Unido para cuidar a su hijo, su esposo se mudó a Italia, donde se sorprendió. Pose: En un bote, rodeado de mujeres jóvenes, una de las cuales está en topless.

¡Oh, Jack, completas a Brad! Incluso si solo son amigas, ¡casi nunca andas con mujeres desnudas cuando tienes una hermosa esposa y un bebé recién nacido en casa! A pesar de que Eugene confía implícitamente en ti, el sangriento susto óptico parece terriblehttps://t.co/bmLOmo5hgi Vía Correo en línea – Paso 2 Lanzamiento (superscuba83) 1 de agosto de 2021

El marido de la princesa Eugenie está en un barco con tres novias sexys https://t.co/Kidh8PU7Df – Sol (TSS_NNI) 31 de julio de 2021

En estas fotos de compromiso, se ve a Jack Brooks Bank con tres mujeres jóvenes. Dos modelos de ellos. En una foto, se lo ve vistiendo un traje de baño naranja y abrazando a uno de ellos. La joven en topless Erica Belsoni, que se zambulló en el agua, es una modelo italiana. Finalmente, la tercera mujer que se ve en algunas de las fotos es la gerente de la empresa tequilera Casamikos, fundada por George Clooney.

Necesito tu regla. La princesa Eugenie, el esposo de York, fue encontrada sin trabajo en la isla de Capri, como ejecutiva de una compañía de tequila propiedad de George Clooney. Este no era tu viaje de trabajo habitual porque era un barco rodeado por tres mujeres vestidas. ¿Correcto o correcto? pic.twitter.com/P4dbUI0IbN – vbspurs (bspvbspurs) 1 de agosto de 2021

La joven explicó “Correo diario“Es un almuerzo con amigos y la gente se arrepiente de tomar decisiones apresuradas”. “Lo siento si avergoncé a la princesa Eugenia y a Jack”, dijo. Había, decidí quitármelo. Sabía que no era bueno para Jack y Su familia Me sentí tan mal por ellos cuando vi las figuras rodeadas de tres mujeres porque su esposa no estaba allí.

La reacción de Sarah Ferguson

La suegra de Jack Brooksbank fue invitada el martes en “The One Show” de la BBC. Defendió esto último, diciendo que era una “historia fragmentada”, incluso explicando que su sobrino estaba en Italia como embajador de la marca Cosamigos Tequila, que patrocinó un evento de UNICEF en Capri.

Posteriormente, los amigos que asistieron al evento decidieron relajarse un rato, lo que explica su presencia en este barco. Añadió que Jack Book Bank era “el mejor honesto, el mejor padre y el marido más maravilloso”.

(Esencial / Chico)