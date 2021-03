Maywa Kennam se encuentra en estado crítico en el hospital, padeciendo una nueva enfermedad “No tengo mucha fuerza”

De nuevo, Mawa Kennam Se ve obligado a anunciar muy malas noticias a sus fans. Cuando estaba actualmente en Francia, esa joven Estoy en deuda de nuevo Pasa por el hospital. De hecho, sus manos la han estado atormentando durante semanas. Así que esperó el veredicto de los médicos. Objeción Así que mirando hacia atrás en su último lanzamiento Instantánea Sobre este mal que la roba.



Mewa Kennam : los Diagnóstico de los médicos Se espera



Dolor durante varias semanas.



Hace unos días, Mewa Kennam Ya estaba contando su prueba en la web. “Fui al doctor. Entonces, no sé si tengo tendinitis en ambas manos o si es el túnel carpiano. Tengo que tomar otras decisiones. Me explicó que si es tendinitis, no se puede curar. Eso es todo lo que tengo que hacer Atención Con mis teléfonos y todo. Pero si es el túnel carpiano, me inyectarán cortisona. Si no funciona, funciona A Una función. En la vida real, espero que se pueda tratar porque es un túnel carpiano. Que con tendinitis y mi dolor. Porque duele mucho. Necesito cambiar mi estilo de vida. Lo siento mucho. “



Un informe de hace unos días mostró que la joven tenía un dolor muy intenso. Hasta el punto de encontrarse muy discapacitado en su vida diaria. De hecho, los efectos de esto parecen ser realmente preocupantes en su vida diaria. Mewa Kennam Así que parecía hacer muchas preguntas sobre cómo perseguir este dolor. Al parecer, la situación está lejos de mejorar. Porque amigo நபிலா Benatia tuvo que pasar Expedido por Hospital. Objeción Te trae sus mensajes.



Un estilo de vida para reconsiderar



Por ahora, Mawa Kennam Realmente necesito recordar descansar las manos. “Mis manos todavía están tan doloridas. No tengo mucha fuerza e incluso tengo problemas para conducir. Los médicos aún no saben qué es y todavía tengo citas allí. Necesito volver a ver a un fisioterapeuta. Tengo que mostrarle mi análisis al médico ”. Esto es lo que sucedió el 26 de marzo. Dado que el candidato Marsella Será reembolsado por el hospital.



Y francamente, hay primeros auxilios. Empezar. “¿Sabes lo que me hizo? Envió electricidad a mis manos Fue No es agradable. Muy raro, duele tanto, da miedo, es tan desagradable. Duele mucho, pero son Ven y únete a nosotros Todavía no sé lo que tengo. Piensan que es una enfermedad nueva porque tengo mi teléfono H24 En las manos “. Entonces, ¿la hermosa belleza se verá obligada a renunciar a su artículo favorito durante mucho tiempo? De todos modos, parece que sus manos necesitan descansar.



En el final Tropas



De todos modos, Mewa Kennam Parece muy débil en este momento. Espera que los médicos puedan encontrar rápidamente una solución a este problema que lo ha paralizado a diario. Decididamente, el acoso a la joven se va acumulando. Después de alcanzar Govit-19, Que es otro problema de salud que la afecta. Si le sumamos esta oscura historia del acoso conocido y candidato con Carla More Marsella No son días realmente fáciles.

Como recordatorio, ya, el 22 de marzo, la estrella de reality shows expresó su preocupación. “Estoy claro al final de mi vida porque me duelen las manos. Ya no puedo tocar mi teléfono. Todavía no tengo la fuerza Red eléctrica. Tengo dos fracturas. Tengo cita con el médico al día siguiente y creo que esto es muy grave porque no tengo mucha fuerza. Ya no puedo poner fundas grandes en mi teléfono. Deja ir mis manos ”.



Después de unos días, la situación no pareció mejorar en ningún caso. Entonces tenemos que confiar en Mawa Kennam Esta primera intervención de los médicos tendrá el efecto deseado. Poco a poco la situación va mejorando, porque por ahora, la moral de Mawa también está subiendo Kennam Parece ser muy bajo. Por lo tanto, debería desear que las próximas semanas fueran un poco más tranquilas y que pudiera ver una vida más normal. ¡Sin embargo, para eso tiene que renunciar al teléfono! A El verdadero latido del corazón de la reina de las redes sociales. Pero la salud por encima de todo, lamentablemente una triste estimación de que Mawa Kennam Para disparar.