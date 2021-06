© Deportes proporcionados

Un manual publicado por la Oficina de Prensa de la Presidencia Argentina el 26 de noviembre de 2020 muestra el ataúd de la estrella del fútbol argentino Diego Maradona en Gaza Rosada, Buenos Aires, Argentina. – El cuerpo de la leyenda del fútbol argentino Diego Maradona, fallecido hoy, será sepultado en el Palacio Presidencial de Buenos Aires durante tres días de duelo nacional, anunció la presidencia. .[s] Modificado en la configuración de AFP de la siguiente manera que aparece en los metadatos de esta foto de Handout: [Handout picture released on November 26, 2020 by Argentine Presidency press office shows the coffin of Argentine football star Diego Maradona at Casa Rosada, Buenos Aires, Argentina] en lugar de [Handout picture released on November 26, 2020 by Argentine Presidency press office shows the coffin of Argentine football star Diego Maradona at Casa Rosada, Buenos Aires, Argentina on December 26, 2019. ]. Elimina la nota incorrecta inmediatamente[s] Elimínelo de todos sus servicios en línea y de sus servidores. Si está autorizado por AFP para distribuirlos a terceros, asegúrese de que ellos tomen las mismas acciones. El incumplimiento de estas instrucciones dará lugar a la responsabilidad de su parte por el uso continuado o posterior de la notificación. Así que muchas gracias por su atención y acción inmediata. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que este anuncio pueda ocasionarle, y tendremos a su disposición toda la información que pueda necesitar.





La muerte de Diego Maradona el pasado otoño sigue desatando emociones. Critican las circunstancias en las que el ex argentino No. 10 desapareció cuando se sometió a una importante cirugía cerebral. La justicia argentina continúa sus investigaciones y el abogado enfermero de Diego Maradona, Rodalbo Baguio, ha presentado las denuncias más graves. “Ellos mataron a Diego”, dijo: “Los médicos tratantes son los responsables. Había muchas señales de advertencia de que Maradona moriría de la noche a la mañana. Y ninguno de los médicos hizo nada para evitarlo. El delito, que conlleva una pena de prisión de 8 a 25 años, fue investigada por la Fiscalía de San Isitro este miércoles en las circunstancias de la muerte de Maradona.