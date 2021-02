Más de 3.5 millones de hogares sin electricidad en Texas

El martes 16 de febrero, la fila de TX frente al supermercado Costco en Bifluckerville. Ricardo b. Pressial / AB

Los tejanos, acostumbrados a temperaturas suaves, estuvieron bajo la influencia de un termómetro de hielo el martes 16 de febrero, que bajó a 12 ° C por la mañana en su capital, Austin. Esto significa que la ciudad tiene un promedio más bajo (7.2 ° C) para el mes de febrero y temperaturas simultáneas registradas en el fondeadero en Alaska (-7 C).

Las empresas eléctricas han estado haciendo algunos recortes desde este fin de semana en este gran estado del sur de Estados Unidos para evitar que todo el sistema se sobrecaliente a medida que aumenta la demanda. Según el sitio Poweroutage.us, más de 3,5 millones de hogares y negocios se quedaron sin electricidad el martes por la noche.

El presidente Joe Biden firmó una declaración de emergencia para Texas el domingo, proporcionando asistencia federal para el alivio local.

Los medios informan que hay una veintena de muertos

Con la excepción de Texas, casi 600,000 personas en Oregon, Louisiana, Kentucky y West Virginia no tienen electricidad, según PowerTage.com. En Mississippi, la gente se despertó para descubrir los paisajes de este otro estado sureño cubierto de nieve y hielo. Las autoridades tardaron en despejar las carreteras, las nevadas no eran comunes y no se usaban mucho. Más al norte, Chicago vivía bajo una espesa capa de nieve, y los residentes intentaban liberar sus autos.

John A. en Chicago el martes 16 de febrero. Sesión de esquí en Logan Park. Corte de eje Anover / A.P.

“Vientos rápidos y peligrosos vientos fríos continúan sobre las grandes llanuras” En el corazon de america “Y el valle de Mississippi hasta mediados de semana”, Advirtió el martes el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). “Una nueva tormenta de invierno aparecerá en las llanuras del sur el martes”. Según los medios estadounidenses, más de 20 muertes se han relacionado con el mal clima invernal, y las autoridades han instado a los estadounidenses a estar atentos.

Al menos cuatro huracanes

los “Una ola de frío espectacular que golpeó a los Estados Unidos combinada con una temperatura de helada alta en el Ártico y una depresión muy activa, olas de lluvia”, Explicó NWS el lunes. Estas condiciones extremas provocaron la formación de al menos cuatro huracanes, según un sitio especial llamado Weather.com, uno de los cuales se estrelló a la medianoche en el sudeste de América, Carolina del Norte, matando a tres e hiriendo a diez. “Tomará tiempo recuperarseEl gerente del servicio de rescate del condado de Brunswick, Edward Conro, dijo a los periodistas que ya no estaban buscando a los desaparecidos. Recibimos una advertencia de huracán del Servicio Meteorológico Nacional, pero para entonces la tormenta ya había golpeado. “

Había oficiales del NWS “Muy sorprendido por la aceleración de la velocidad de la tormenta” Y “A esta hora de la noche”, Justo antes de la medianoche “Cuando la mayoría de la gente está en casa en la cama, se crea una situación muy peligrosa”.. En total, alrededor de 50 casas sufrieron daños y se cortaron los cables de alimentación, según los servicios de emergencia del distrito.