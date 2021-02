Más bella vida: la muerte de Jacob (episodio de video de PPLV n ° 4224)

Publicidad





El asunto Jacob termina la semana que viene en su telenovela francesa 3 “Plus Belly Law”. De hecho, mientras Jacob estaba siendo construido en el granero, se produjo un incendio … ¡murió en las llamas!

Camille, que escapó ilesa, explicó a la policía que estaba atado adentro.



La comisionada Cisse no solo parecía feliz, sino que, para sorpresa de Patrick y Eric, planeaban celebrarlo con una cerveza. Ciss les recuerda que no se usó ADN debido al incendio y que no tenían evidencia formal de que Jacob estaba muerto.

A Patrick y Eric se les recuerda que no tiene forma de escapar y que debe estar muerto. Ciss ே afirma que el caso se cerró en desafío a él



Un extracto de un episodio de BPLV 4225 el próximo viernes, ahora te invitamos a descubrirlo en la vista previa.

La vida más bella de antemano: el video jugo del episodio 4225 del 26 de febrero de 2021

¿El video no comenzó? Que no cunda el pánico, puedes verlo en directo en france.tv Haciendo clic aquí

