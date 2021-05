Marvel: las primeras películas de la eternidad escritas por el director ganador del Oscar Solo Zhao

Después de agradecer al Oscar por “Nomlandland”, Chloe Zhao ingresará al Universo Cinematográfico de Marvel con la intrigante “Eternal”, cuyas primeras películas han sido reveladas.

Uno hubiera esperado que Marvel aprovechara el esperado éxito de Oscar de Chloe Zhao y Nomadland (Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz) por lanzar un tráiler de Eternals el día después de la ceremonia. Pero finalmente tomó unos días más para echar un vistazo a este MCU Phase IV Opus.

Después de aparecer en la pantalla chica a principios de este año, Marvel Studios ha anunciado el regreso a los cines. Black Widow y Shank-C, las próximas películas esperadas en el cine, Black Panther 2 y Captain Marvel 2 son nuestros hallazgos Títulos oficialesAsí como los Guardianes de Ant-Man 3 y Galaxy 3 ahora tienen fechas de lanzamiento. Finalmente, eternidades.

Inspirándonos en los cómics creados por Jack Kirby en 1976, también estamos en deuda con X-Men o The Fantastic Four, una película que nos lleva al lado cósmico del MCU bajo el título Eternal: Humans que se supone que protegen a un antiguo carrera de sus enemigos malvados, las diosas. Los villanos, que no vemos en los primeros fotogramas del corto, ni siquiera describen la trama.

Sin embargo, sí nos permiten ver el elenco de Angelina Jolie y Salma Hayek. Brian Diary estará rodeado por dos ex jugadores de Game of Thrones, Henry, Ma Tong-seok, Gemma Chan, Barry Kyokan, Kumail Nanjiani o Richard Madden y Kid Harrington. Los respectivos personajes serán los primeros superhéroes homosexuales del Universo Cinematográfico de Marvel.

Captura de pantalla “Eternidades” es parte del elenco



Esperado el 3 de noviembre en nuestros cines, como reveló Kevin Faiz, Eternals se filmó en entornos más naturales que la mayoría de los éxitos de taquilla del estudio. Una entrevista en la que elogió a su director Indica que pudo mantener su estilo en el MCU.

El plan de Salma Hayek a caballo en este breve avance también recuerda a The Rotor, una obra anterior de la campeona de rodeo Chloe Zhao, que tiende a confirmar los informes del estudio.

Entonces, ¿podemos esperar que Marvel entregue la eternidad en un festival escolar? Especialmente en Venecia, ¿dónde comenzó el año pasado la clara tendencia del Noreste?