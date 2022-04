Marta está permanentemente excluida de la empresa y no recibirá un título de Charlene (Resumen del episodio 380 de ITC y spoilers)

Resumen detallado del episodio 380 de ITC y spoilers, «Aquí todo empieza» antes del lunes 18 de abril de 2022. En su serie diaria ha llegado el momento del castigo para dos amigas, Charlene y Marta. Tom y Kelly unen fuerzas para demostrarle a Mehdi que Hortens es culpable.

Aquí comienza el resumen detallado del Episodio 379 del viernes 15 de abril de 2022 También disponible en línea. Buena lectura.

«Todo comienza aquí» Lunes, 18 de abril de 2022 Resumen del Capítulo 380

Tom y Kelly idean un plan peligroso

Tom tiene un plan para demostrarle a Mehdi que Hortons robó los huevos de Pascua. Le pide ayuda a Kelly. En la cocina, Kelly le pide a Hortens que le muestre un gesto técnico. Tom intercambia su teléfono celular con Hortens sin que ella lo sepa. Pero Tom no puede abrir el teléfono de ese adolescente. Hortens habilitó el reconocimiento facial. Fue entonces cuando tuvo la idea de usar la foto de Hortens del Muro de Talentos. Funciona. Envía por correo electrónico todos los videos de Hortens. Tom y Kelly miran uno de los videos en los que Hortens cree que lo filmaron porque se sentía muy mal. Lamenta que todos en el instituto juzguen a todos cuando tienen un secreto vergonzoso.

¿Se irá el baile por el desagüe?

Jasmine cree que es bueno tener una fiesta para todos y les responde a Greg y Elliott sobre su idea para el baile de graduación. Este baile también será una oportunidad para que la joven seduzca a Axel Daisy. Doble a. Elliott recomienda decorar la habitación de Jasmine y cuidar el área de catering de los estudiantes. Usando la clase de pastelería de Jasmine y Elliott, dígale a la chef Daisy la idea de un baile de graduación, pero el director no está decepcionado. Se pone en contacto con conciertos estadounidenses y rápidamente se da cuenta de que Jasmine quiere ser divertida. No accedió a su petición. Sin embargo, el adolescente no se fue. Él sugiere que Celia, Elliott y Anas creen un gatito para alquilar una habitación afuera.

Marta deja la empresa

Ha llegado el momento del castigo. Charlene y Marta fueron citadas ante un comité disciplinario integrado por el Chef Daisy, el Chef Kinot y Licandro. Martha confirma que Theo y Celia no están encerrados en la cámara frigorífica. Daisy le hace escuchar el disco de Charlene. Martha accede al golpe. Clary y Lisandro le piden que explique lo que realmente sucedió. Marta está de acuerdo. Cuando Theo la dejó, en realidad no se encontraba bien. Fue a casa de su abuela en Norfolk, pero no podía dejar de imaginar que Theo y Celia eran felices juntos, así que volvió a Calviers con la intención de asustar a Celia de que ella debía ser Theo.

Marta confiesa robar la habitación de Celia, enviarle mensajes amenazantes, filmarla sin su conocimiento y prenderle fuego a sus pertenencias para acusarla. Martha les explica a Thea, Claire, Licandro y la Jefa Daisier que Theo se reunió con ella para atraparla y les dice que nunca en su vida había experimentado tanto dolor. Marta está de acuerdo en que no ha pensado en meter a Theo y Celia en la cámara frigorífica. Ella actuó enojada. Martha les dice que no quiere ponerlos en peligro. Primero, Marta admite que Charlene la ayudó y luego le dijo que se detuviera. La joven cree que Charlene no es digna de darle dinero.

Charlene agradeció a su amiga y confesó. La joven admite que ayudó a Marta porque Theo estaba enojado porque la había lastimado. También vio que Celia no le había hecho ningún bien a su hermano. Así que le informó a Martha y le ordenó que arruinara su menú de Pascua. Charlene ayudó a Marta a robar la computadora y los libros de recetas de Celia, filmarla en la cocina y asustarla. Charlene también admite haber hecho que Celia tomara pastillas para dormir. Pero ella no sabía que esta historia llegaría tan lejos. Poco se imaginaba que Martha le había prendido fuego a sus pertenencias para culpar a Celia, y menos aún se había encerrado en el cuarto frío, de lo contrario habría hecho todo por detenerla.

Lisandro y Clare le señalan a Charlene que no es la primera vez que se ve involucrada en este tipo de asuntos. En ese momento, recibió una advertencia de que Hortense había sido reservada en un sitio de acompañantes para vengarse. Ambos autores creen que es hora de que Charlene se dé cuenta de la gravedad de sus acciones.

La junta reguladora entonces va a consulta. La excepción definitiva de Martha no fue unánime. Claire protege a la joven. Está conmovida por el sufrimiento y Marta señala que nunca antes había estado en problemas. Lisandro y Teyssier creen que deben enviar un mensaje contundente. Los estudiantes deben comportarse como adultos responsables. Clary y Lisandro están de acuerdo en al menos una cosa: merecen el mismo castigo que Charlene Marto. Pero Daisy cree que su hija es un caso diferente. Theo y Celia salen del hospital y regresan al instituto, mientras que Hortens y Elliott están encantados de ver a su amigo. Se sienten culpables por no apoyarla lo suficiente. Celia no se lo guardó en contra de ellos.

El Consejo de Disciplina ha tomado su decisión. Charlene terminará sus estudios en el Instituto, pero no tomará los exámenes de fin de año. Charlene dejará la empresa sin diploma. La joven es muy consciente de que nadie la contratará y regresa con su padre con la esperanza de que él pueda hacer algo. Pero la junta votó. Claire le explica a la joven que el diploma del Instituto es más que un diploma culinario. Prueba de que les han enviado valores y pueden usarlos donde sea que trabajen.

Marta fue expulsada definitivamente de la empresa. La joven recoge sus pertenencias cuando Theo viene a verla. Quería que las cosas terminaran de otra manera. Martha quiere que él sepa que no quiere enviarlos a él y a Celia al hospital. Theo confía en ella y le pregunta qué va a hacer. La joven ahora quiere pasar página. Ella intentará encontrar un lugar como oficinista. Theo quiere saber de él. Martha sigue pensando que Celia no es una persona creada para ella y que solo le traerá problemas.

Luego, Marta se encuentra con Celia en el parque y le promete que realmente lamenta todo el daño que le hicieron. Charlene, Anas, Elliott y Jasmine luego llegan a la puerta con Marta. Fue con gran pesar que Martha finalmente cruzó las puertas del Instituto.

Todo comienza aquí con breves resúmenes y spoilers por adelantado.

