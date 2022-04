Marta está de vuelta en la empresa, ¿Theo está atrapado en sus viejos demonios? Lo que te espera la próxima semana en el ITC (resúmenes + video del 04 al 08 de abril de 2022)

La próxima semana Este es el comienzo de todo. », del 04 al 08 de abril de 2022 Spoilers y TIC abreviado – Es fin de semana y tus héroes toman un descanso digno hasta el lunes. Si eres fanático de la serie «Todo comienza aquí», ve un paso más allá que los demás creyentes del programa. Como hacemos todas las semanas, Noticias Noticias La nueva maniobra llamada «Modas» oculta lo que les espera a tus personajes favoritos con spoilers y otras distracciones nítidas de la próxima semana. Advertencia de spoiler..

Todo comienza aquí la próxima semana, Célia todavía es víctima de su seguidor y tiene problemas para respaldar su argumento con Theo. Durante un paseo con Elliott, Celia ve a Marta, quien sale a buscarla sin éxito. Habiéndose quemado, Marta no tuvo más remedio que regresar oficialmente a la empresa. Ella busca la ayuda de Charlene con el proyecto. Celia ahora cree firmemente que Marta también es una cazadora, pero no tiene pruebas. Ha perdido toda credibilidad. Marta, que en realidad es una seguidora, ve esto como la oportunidad perfecta para recuperar a Theo. Charlene logró que Theo agregara a Marta a su equipo. Solo Celia declara su amor por Theo y se reencuentran. ¡Y no hay humo sin fuego entre Marta y Celia! Bajo presión, Theo es precedido por sus demonios. Piensa cada vez más en fumar hierba. ¿Podrá resistirse?

Vikash está saliendo. Deva le expresa sus sentimientos con un gran gesto romántico. La joven ha decidido casarse con él tras finalizar sus estudios. Pero Saulimane todavía la ama y no puede dejar el asunto. Después de que Vikash se va, Deva vuelve a tener una completa duda emocional. Por su parte, Zachary Landross le pide a Mehdi que forme un batallón para hacer chocolates de Pascua, pero el malentendido entre Tom y Hortens complica las cosas.

Axel quiere entrar en el negocio de los restaurantes y conseguir algunos libros de cocina.

Resumen Los resúmenes aquí comienzan desde el lunes 04 hasta el viernes 08 de abril de 2022

lunes, 04 de abril de 2022, episodio 370 : El lugar de Celia en la Brigada de Semana Santa está en peligro. Daisy y Sugar: Empecemos con las tonterías. Axel revela su verdadero propósito a Daisy y Constance.

Martes 05 de abril de 2022, Episodio 371: La trampa del cazador cierra a Celia… Deva se revela en un tremendo gesto romántico. En la cocina, Hortens tiene una… idea galáctica para preparar para Semana Santa.

miércoles abril 06, 2022, Episodio 372 : En el Instituto, Celia cree haber encontrado al verdadero autor de sus desgracias. Por parte de Deva, sus dudas emocionales tienen prioridad sobre su felicidad. En la cocina, Mehdi Hortens definitivamente necesita ser rediseñado.

Jueves 07 de abril de 2022, Episodio 373: Entre Celia y Marta, no hay humo sin fuego. Con determinación, Axel decidió tomar su futuro en sus propias manos. En Doble A, Anas conoce a un cliente especial.

viernes, 08 de abril de 2022, episodio 374 : A Theo no le ha pasado nada y está listo para redescubrir sus viejos fantasmas. Por su parte, Jasmine toma una decisión que podría poner su vida patas arriba. En medio de la evaluación, Anas enfrenta una situación sutil.

Trailer Aquí todo empieza del 04 al 08 de abril de 2022 – Video

Vea en las imágenes un breve adelanto de lo que le espera la próxima semana en el ITC

Todo comienza aquí con breves resúmenes y spoilers por adelantado.

