Márquez se debilitó físicamente y se convirtió en un piloto “normal”

Tras pasar la mayor parte del Gran Premio de Aragón al volante de Peco Pagnia, Mark Márquez En un momento pensé en conseguir el segundo lugar. La intuición finalmente se impuso e hizo todo lo posible para tomar la delantera con la esperanza de su segunda victoria después de regresar al seis veces Campeonato de MotoGP. Los siete ataques a Pagnia terminaron en derrota, pero Alberto quedó impresionado por la actitud de Buick Márquez, que seguía serio a pesar de su mano derecha baja.

“Lo más importante que hay que sacar de Motorland Aragon es que Mark todavía está tratando de mantener su ADN, incluso sabiendo que Ducati era rápida en línea recta”., Confió en el director de equipo del equipo oficial Honda. “Nunca se rindió. Es importante para una marca como Honda tener un piloto como él”.

Si Márquez conserva las características de un conductor agresivo, ya no podrá conducir de la misma manera. Acostumbrado a recuperar constantemente el control de su RC213V cuando se produce un accidente, el piloto español ya no puede gestionar estas recuperaciones de “Márquez” que fueron su firma, sobre todo en los giros a la derecha, la mano que tanto hace. Hay una necesidad. La estrella de Honda ha caído 18 veces este año y ha participado en dos carreras menos que otros pilotos de MotoGP. Con su propio consentimiento, el alienígena Márquez se convirtió en piloto “Normal”Actualmente no puede alcanzar los logros que la hicieron famosa.

“Antes, mi estilo siempre era golpear con el neumático delantero, jugar en el rango, estar en el rango y recuperarme con el codo”., Recordó Márquez tras su podio. “No puedo hacerlo ahora. Tan pronto como hago un pequeño movimiento, pierdo [l’avant] Y me caigo. Esta es una de las razones por las que me caigo tanto este año. He salvado muchas caídas en el pasado, pero esta temporada he perdido la delantera. Tengo que trabajar. Pero aparte de eso, en mi pelea con Peko, me abrí un poco al frenar, no tenía confianza, solté los frenos. Debemos trabajar en ello para el futuro. Cuando me recuperara, sabía que andaría con tanta normalidad como antes. “

“Puedo estar en el rango, ya no puedo”, Añadió. “Cuando ya no puedes marcar la diferencia, te conviertes en un conductor ‘normal’. Obviamente soy rápido en algunas pistas, otras tienen más dificultades conmigo. Me refiero a piloto. Normalmente rápido, pero la dificultad es mejor para algunas pistas y para otras para mejorar mi condición física. Ojalá, cuando me dé cuenta de que tengo un poco más, encontraré mi ritmo. Esta vez es imposible. Tengo buenos senderos, trato de conducir bien pero tengo un poco más este año que Quartaro. o Peco [dimanche]. “

“Probablemente la temporada más difícil de mi vida”

La lesión de Mark Márquez es tan grave que ya no puede hacer las cosas cotidianas durante meses. Estaba de vacaciones de verano Uno puede encontrar “Vida ordinaria” Y anteriormente creía que se liberaría de sus limitaciones físicas. Decepción desde el primer día en el Red Bull Ring. La recuperación fue mucho más larga de lo que esperaba y Honda no estuvo a la altura de sus expectativas.

“Puede ser la temporada más difícil de mi carrera. Estar motivado es difícil de muchas maneras, física, mentalmente. Llegué a Portimo con pocas expectativas y me dije que mi condición física mejoraría más rápido que eso. Es cierto que trabajamos un mucho en la bicicleta. Tenemos tantos problemas, todos los ciclistas [Honda]. Nagagami y mi hermano estaban bien el año pasado. [sur le MotorLand Aragón] Este año han tenido muchos problemas porque otros fabricantes han mejorado, y son más rápidos cuando estamos en los mismos periodos. Con 2021 terminado, quedan cinco carreras para prepararse bien para 2022. “

En lugar de esperar a que su condición mejore, Mark Márquez intenta abordar el problema modificando su manejo, y puede contar con la ayuda de Honda en su búsqueda. La marca es Cambió la forma del tanque de su máquina. Para facilitar el uso de los pies al cambiar de dirección. Márquez no está seguro de si sus limitaciones físicas desaparecerán por completo, por lo que considera necesario cambiarlo.

“Hay dudas. Estamos haciendo esto. […] Hoy no pude conducir de la manera que quiero. Caeré tan pronto como lo intente. Siempre tengo que pilotar de forma diferente y no puedo hacerlo de forma natural. Necesito encontrar una manera de desempeñarme mejor y jugar el campeonato, tal vez no con el mismo estilo. “

“Como hemos visto en Austria [en Aragón]Conducir de manera diferente no significa ser lento. Podemos ser diferentes rápidamente. Pero no tenemos un poco más. Vamos a tratar. No soy solo yo. Tengo que trabajar constantemente en la moto y con el equipo. Si avanzo un poco más la moto, estaremos a su nivel [Quartararo et Bagnaia]. “

Márquez ha demostrado que siempre puede brillar cuando las circunstancias son las adecuadas para él. Ganó en Sasenring, con tres giros a la derecha y un poco de lluvia en carrera, cuerpos menos estresados ​​en situaciones, y brilló en el Motorland Aragón, donde las curvas de izquierda eran mayoritarias. . Entre los dos, estuvo en el equipo líder en el segundo encuentro de Spielberg, aunque con un cuerpo redondo.

El # 93 es esperado con impaciencia en el GB de EE. UU., Donde solo la versión 2019 se le escapó por accidente, pero no quiso proyectarse: “Veremos a Austin. Primero tenemos a Mizano. Quiero concentrarme en el día tras día, después de la carrera. Es uno de los peores fines de semana físicamente, pero uno de los mejores sobre mis sensaciones. En la bicicleta. Pero no quiero ser rápido en una pista, quiero ser rápido en todas partes, tenemos que seguir trabajando “.