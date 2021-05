Mark Márquez consideró retirarse después de Jerusalén

Mark Márquez Nueve meses después de su caída en Jerusalén en 2020, volvió a competir en el GP de Portugal, recuperándose de problemas con su terminal derecho que se había roto en un accidente. El piloto de Repsol Honda solo se perdió este año dos carreras de Loce, pero como le dolía tanto el cuerpo pensó que se retiraría tras el GP de España, lo que le habría obligado a correr. El resultado final del evento de Le Mans.

“De hecho, discutimos la posibilidad de que me arrestaran nuevamente después de Jerusalén y evaluamos la situación con los médicos”., Explicó Márquez a Mugello, señalando que la idea finalmente fue rechazada porque operar un RC213V solo ayudaría a recuperar su condición física: “Los médicos incluso dijeron que sería bueno volver a introducir el motociclismo en mi vida porque puedes montar motos diferentes, pero al final del día tienes que montar una moto de carreras si quieres progresar”.

Al día siguiente de la reunión en Jerusalén, Márquez terminó solo nueve vueltas en la prueba posterior a la carrera. Constantemente está evaluando su condición, para ver si su mejor interés es relajarse o fortalecer su entrenamiento: “No obtenemos nada. Si pensamos que es peligroso, pensamos en detenerlo. Después de Portimo, lo pensamos después de Jerusalén. Lo importante es que el progreso sea sostenible”.

Esta mejora será muy difícil este fin de semana en el GP de Italia, que prometía que varios cambios de dirección impuestos por el trazado de Mugello serían difíciles en manos de Márquez. El campeón de España conoce esta ronda “Muy exigente físicamente” no puede ser “No es lo mejor” A él: “Aquí en Mugello sufriremos, las sensaciones no serán buenas, pero seguiremos acumulando kilómetros y seguiremos prosperando en la herramienta que necesitamos utilizar, es decir la moto”.

“Aquí, necesito entender la situación, encontrar el ritmo adecuado para mi situación y sabemos que el fin de semana ha terminado”., Añadió. “No tiene sentido atacar demasiado o dañar demasiado mi posición y mi mente, porque sea lo que sea, sé dónde está el problema”.

Márquez rechaza cualquier impulso asociado a su lesión, creyendo que ya ha demostrado sus celos a través de sus actuaciones bajo la lluvia en Le Mans, donde sus límites físicos eran bajos debido a la lentitud. La motocicleta lideró la carrera después de los cambios, se estrelló en el número 93, pero regresó a la pelea de inmediato, solo para ser abandonada después de un segundo accidente.

“Escucho cosas que son necesarias y beneficiosas, soy realista, conozco mi situación actual. Sé qué puesto quiero alcanzar, veamos cuándo es posible. Tengo confianza en mí mismo como siempre. Humanos, sin limitaciones físicas, vimos que gracias a la lluvia, la magia regresaba. Después de la caída no tuve miedo, volví a tomar el camino, volví a subir, fui rápido … eso es lo que me gusta, me motiva. Pero sé que necesito mejorar. Desde el principio no estaba listo para ser rápido, todavía tengo limitaciones, después de nueve meses el cuerpo tardó en estar bien, antes de que volviera al mismo nivel nuevamente. “Antes de esto, esto es lo que creo. “

Márquez está limitado por su hombro

Como ya mencionó en Le Mans, Mark Márquez está hoy más limitado que su brazo roto, con dificultades que le informaron los médicos, pero no se espera que sufra tanto: “La semana pasada tuve opciones. Mi mano era la mejor, así que es muy importante. Observamos lo que sucede en el hombro porque eso es lo que más me controla”.

“El caso es que, cuando rompes el humor, se pega al hombro, en el que ya me operaron. [avant la saison 2020]”, Recordó Márquez. “Quizás no esté al 100%, pero ha funcionado bien hasta Gerries 2020, pero ahora Humorus está listo para crecer, pero hay pequeñas cosas después de una lesión tan grande. Eso no quiere decir que el hombro esté en muy malas condiciones”.

“Algo en el hombro no funciona correctamente, estamos tratando de entender por qué duele tanto en un fin de semana [la douleur] Siempre estaré en casa, entrene o no, hay que entenderlo, pero los médicos dicen que es normal tener una lesión en el hombro o el codo después de una fractura de húmero.

“Hay cosas más pequeñas en el arcén de lo que esperaba al conducir. Estamos tratando de descubrir cómo mejorar la situación. Este año. [pour le faire]. Sería bueno si no montara una MotoGP y no esforzara mi cuerpo, pero ahora conduzco y entreno más, aparecen pequeñas cosas y tratamos de encontrar la manera de arreglarlas en el futuro. “

Como muestra de mejoría en su estado, Mark Márquez pudo reanudar los entrenamientos con una Honda CBR600RR después del GP de Francia, que inicialmente quería satisfacer con la conducción para ahorrar dinero los fines de semana. Por lo tanto, notó que aún no era posible conducir su motocicleta en óptimas condiciones.

“Monté 600, normalmente no conduzco este tipo de moto, pero hice esto el martes para entender mi situación porque mi posición en MotoGP no es buena. No he probado esta moto para ir rápido, pero para encontrar la mejor posición”. , pero esta vez no puedo estar en una buena posición. Comprendí de inmediato porque el dolor de hombro es muy fuerte en este caso “.

Mark Márquez debería continuar su recuperación a medida que las motocicletas alcancen velocidades más altas que antes, lo que plantea el debate sobre la idoneidad de mantener una carrera de desarrollo similar al mayor riesgo para los ciclistas. En este contexto, planeaba no usar el tiro de salida muy directo de Mugello, a pesar de que el muro fue empujado hacia atrás desde que cayó con fuerza allí en 2013: “Le dije a Jersey esto antes, estamos en una liga […] Tenemos que conducir las motos más rápidas del mundo porque estamos en el mejor campeonato. Al final, no podemos pedir a los fabricantes que ganen menos en motocicletas. “

“Pero tenemos que encontrar un límite, porque tenemos más velocidad, especialmente alta velocidad, porque al final, las motos son más o menos idénticas, los motores son los mismos, pero tenemos un poquito más de ‘aerodinámica, un poco más con sistemas en suspensiones, así que lo que quiere decir es que el más rápido será el más alto de Mugello, pero con las subidas y bajadas más duras ”.

“No sé de otras bicicletas, la Mugelo tiene esos sistemas de agujeros en la parte recta, pero no la voy a usar en nuestra bicicleta porque no sé que es segura. Tal vez sea posible, pero creo que estamos No estoy listo para usar esto en la recta principal de Honda en Mugelo. Junto con otros fabricantes, están buscando cómo encontrar el mejor rendimiento en la bicicleta. Si continuamos mejorando la velocidad, las zonas de permisos en todos los carriles serán más pequeñas “.

