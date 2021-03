Marilyn Schiappe cita a Spider-Man y lo aplasta en Twitter (30 tweets)

Marilyn Schiappe fue invitada al set anoche No toques mi televisor Hablar sobre el nuevo asunto de Mila y el acoso que está experimentando la joven en las redes sociales. El ministro atacó a Twitter, diciendo que la empresa era responsable porque tenía que lidiar con más evaluadores. Decidió citar al tío Peña para apoyar sus puntos de vista. Hombre araña Y Copia de adoración “Un gran poder significa una gran responsabilidad”. También considera que Twitter tiene un gran poder por su influencia en Internet Este gran poder implica que la plataforma debe rendir cuentas a sus usuarios. Si la reacción no es mala, los internautas han tejido al ministro porque cita la frase del tío de Spider-Man y según ellos no es digna de un ministro. Muchos de ellos lo rompieron en Twitter, Principales reacciones en 30 tweets aquí.

1)

Ahahaha pero las citas de Spider-Man para apoyar sus ideas en modo, que no me hubiera atrevido siquiera a pronunciar en boca de Platón French Pack https://t.co/tCpYU94XTs 15 de marzo de 2021

2)

Hace mucho tiempo, nuestras políticas citaban a Rousseau, Montesquieu y Voltaire.

Ahora citan a Spiderman.

Entonces, si Macron me lee, tiene buenas noticias para mí: mi hijo tiene la condición de ministro en su gobierno. pic.twitter.com/Rpr5bWpclK 15 de marzo de 2021

3)

¿De verdad un ministro dejó de lado que en una serie de televisión “Spider-Man, un gran poder significa una gran responsabilidad”? https://t.co/HGBaz0rpex 15 de marzo de 2021

4)

5)

Star Lee vio a Marilyn Schiappe citando algo de Spider-Man pic.twitter.com/Kdd9FGGhJp 15 de marzo de 2021

6)

El tío Ben que vio a Schiappe acreditar su frase a Spiderman pic.twitter.com/Pm97rj7pAZ 15 de marzo de 2021

7)

“Como dice Spider-Man,” nuestros líderes políticos llevan mucho tiempo citando pensadores y filósofos consistentes … https://t.co/j9KMeeQIt8 15 de marzo de 2021

8)

¿Qué está citando de Spider-Man? Incluso en filosofía en Mdrrr High School, no me habría atrevido a hacer eso. pic.twitter.com/Q6n9fY7gUH 15 de marzo de 2021

9)

10)

000 6,000 dinero público por mes para cotizar Spiderman MDR pic.twitter.com/7OUJ1iKLfi 15 de marzo de 2021

11)

El tío Ben que vio a Schiappe Credit Spiderman pic.twitter.com/TgXKNzUIJX 15 de marzo de 2021

12)

¿Spiderman en TT?

Bueno, la próxima vez que me encuentre con Marilyn Schiap es un ref.

Araña inspectora firmada 15 de marzo de 2021

13)

Ptdrrr Fue citado en modo Spiderman, es el mejor filósofo de las luces, Oxígeno por favor https://t.co/HdpBx3xHgr 15 de marzo de 2021

14)

15)

Al parecer no adoro a Schiap, sin citar a Spider-Man para justificar sus palabras, los gigantes que hicimos en francés blanco las hacen por ser ministra 15 de marzo de 2021

dieciséis)

El tío Ben vio a Spider-Man reanudar sus oraciones con dedicación pic.twitter.com/9czDwroWXF 15 de marzo de 2021

17)

Tuve un buen día dedicando palabras completas, y luego hice clic en un video de Marilyn Schiap en Hanoun, que cita como Spiderman Platón. Estate atento, no hagas click en nada, te puede pasar. 15 de marzo de 2021

18)

Un ministro acude al DPMP citando al tío Peña en Spider-Man, preguntándose por qué estamos en la salsa con el gobierno. 15 de marzo de 2021

19)

Cuando escuche una pista de un representante ministerial de Spiderman … pic.twitter.com/Nq9tJCgeuA 15 de marzo de 2021

20)

21)

El tío Ben escuchó a Marilyn Schiappe citar a Spiderman pic.twitter.com/qym9ywDXxT 15 de marzo de 2021

22)

“Como dice Spider-Man” me termina. Estamos en un episodio de South Park, no es posible ud83dude2d https://t.co/ZB63aXWrD2 15 de marzo de 2021

23)

24)

¿Fumé demasiado insecto o mencionó a Spiderman allí? https://t.co/LAjpT0DNNZ 15 de marzo de 2021

25)

“Como dice Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.

Pensé que era una broma … pero no … ud83eudd23

¡Quiero ser ministro para citar a Peppa Pig! pic.twitter.com/z9ae02c4iG 16 de marzo de 2021

26)

“Entonces, Marilyn Schiappe, ¿poder?”

– Como dice Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.

– y #Astrogeneca ?

– Entonces, como dice Picasso, Picasso 15 de marzo de 2021

27)

“Como dice Spider-Man” Voy a tener un derrame cerebral, ella es una ministra https://t.co/MXL8VxRGeI 15 de marzo de 2021

28)

Pero pero … este no es Spiderman, es su tío quien lo dice pic.twitter.com/UFF2dfzfXm 15 de marzo de 2021

29)

30)