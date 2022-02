“Maradona, uno de mis mejores encuentros” – Foot11.com

El ex delantero del Swiss Test Nestor Subiat regresa en exclusiva al Foot 11 con su carrera y sus encuentros, especialmente con Diego Maradona y el entrenador Roy Hodgson.

Todo esto lo sabe el exjugador de la ASSE y suizo Néstor Subiat. Mundial de 1994, Copas de Europa, pero también encuentros. Algo muy importante para él en particular. Ese es Diego Maradona.

Recuerdos de la Copa del Mundo de 1994

“Simplemente vino a nuestro conocimiento entonces. Algunos lo hacen. Uno de los mejores momentos de mi carrera. Perdimos en octavos ante España, jugada por Luis Enrique. Me enfrenté en la Champions con el Locust Zurich contra el Real Madrid. Los conocí un poco porque los encontré con Lugano. Había marcado un gol en otro lugar. Llegamos a conocernos bien con Herero y Sánchez.

Reunión con Roy Hodgson, hoy en Watford

“Es uno de los mejores entrenadores que he tenido. Es un entrenador que te hace entender lo que quiere de ti. Te pone en la mejor posición. Cuando te deja en el campo, sabes cuál es tu trabajo. Trabajó mucho en los movimientos en el entrenamiento Es un excelente “motivador”.

El paso de Néstor Subiat a ASSE

“Saint-Etienne sigue siendo un club legendario. Iba a ir de Suiza a Francia, a Saint-Etienne. Estaba en Crosshopper Zurich y era uno de los mejores jugadores del país. Me uní a Los en T2. Bombard, Solar y Nousret han formado un gran equipo. Tiramos en la misma dirección y subimos las escaleras. Los fanáticos regresaron. Muy afortunado de haber vivido este momento con elevación. Jugué una temporada más. Terminamos sextos en T1. Jugué un poco menos, llegaron Alex y Alocio. Tuvimos que darles espacio. Cuando tienes 34 años, no tienes futuro en Saint-tienne. Como luego fueron vendidos al PSG, el futuro resultó ser el correcto.

Los encuentros de Néstor Subiat con Diego Maradona

” Diego, esta es una de mis mejores reuniones. Soy de Buenos Aires y vengo de una familia de clase trabajadora. Diego es de los barrios bajos. Tuve la oportunidad de conocerlo, de conocerlo. La primera vez fue en 1987. Un año después se convirtió en campeón mundial. Estaba tocando en Mulhouse en Francia en ese momento. Mi padre era muy amigo de Pilardo, Madero y Pacame, que jugaban en los Estudiantes de la Plata. Mi padre jugaba en los Plattens. Nos recibieron en el hotel. Aquí es donde conocí a Barrusa y por supuesto a Diego Maradona. Pude charlar con él en el vestuario, tenía 19 años. Estábamos en Zúrich para el partido Italia-Argentina por el Día de la FIFA.

“Es muy duro verlo irse. Solo tengo buenos recuerdos de él. Es amable, personalidad. Diego me animó. Se lastimó con sus acciones desmedidas. Lo conocí en Berlín. Jugamos en el mismo mundo en 1994 en el Estados Unidos, de hecho si hubiésemos empatado contra Colombia hubiésemos jugado contra Argentina, no Rumania.Recuerdo este partido de Colombia, en una acción, pateé un balón rodeado de jugadores colombianos y en el solo entra él solo y golpea arriba y jugamos contra Argentina. Yo no quiero. Discutí esta posibilidad con Hodgson.

Nestor Subiat y Pascal Dubras, jugadores en el Malhouse

Nestor Subiat y Pascal Dubras se unen en Mulhouse / Icon Sport

“Jugué con él en el Mulhouse Entrenador Raymond Domenek. Estábamos en D2. En el campo, Pascal era un entrenador como lo es ahora. Jugaba bajito, rechoncho y zurdo. Era vivaz y tenía esa sabiduría. Pascal no es técnicamente malo. Era un hombre necesitado, Pascal Dubras. Nos acostumbramos bien. En un momento, quiso agregarme al equipo y yo estaba envejeciendo. Dejé el fútbol a los 35 años. Quiero que Pascal y los Verdes se defiendan”.