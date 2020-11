Maradona presenta un cuadro de abstinencia y necesita ser tratado

Parte II del Doctor de Maradona

De sentencia Leopoldo Look, Médico personal Maradona Y quien Operó un hematoma subdural en el hemisferio izquierdo, Que es una expresión. Duró un minuto y medio durante su breve segunda sesión médica en la puerta de la Clínica Olivos.

“Todos sabemos de Diego y lo vimos En el postoperatorio, asoció algunos episodios de confusión con síntomas de abstinencia., La idea es tratar en esta caja de retiro, según los médicos tratantes. Creemos que durará unos días. Todos estamos de acuerdo en hacerlo, lo vamos a hacer, lo cual es genial para Diego. Esta es una gran oportunidad para hacer lo mejor por Diego, algo que todos queremos y en lo que pensamos. Él está de acuerdo ”, dijo, antes de retroceder en los escalones del centro médico.

Refiriéndose a los “episodios de confusión”, el neurocirujano de 38 años anotó lo ocurrido esta tarde, diez Advirtió a su círculo íntimo que estaba pensando en dejar el hospital, y Luke tuvo que mediar para convencerlo., 48 horas después de su paso por quirófano y 24 horas después de que se retirara el drenaje. La disociación de Maradona se ha relacionado con el alcohol, como ha encontrado Infopa: Cuando El declive mental que ha sufrido en las últimas semanas, lo reconsideró por consumo que bajó en junio. Su problema para mezclar y dormir con los medicamentos que toma para la ansiedad crea una combinación peligrosa.

Estaban en su habitación Maxi Pomerco (El cuñado de Morla y que lo acompaña a diario) y Johnny Esposito (Su sobrino), cuando Diego explotó al mediodía: “Me voy de aquí”, advirtió.. “Quiero irme a casa”, insistió.

Considerando la situación, Luke fue a la sala, cerró la puerta y se sentó junto a la cama. Cuando salió de la clínica, comenzó a explicar que lo había hecho bajo su responsabilidad.. En una conversación que duró aproximadamente una hora, enumeró los problemas de ir a su casa en el barrio privado de Campos de Roca, junto a la Ruta 2, en Brandson.

“Actuamos sobre usted hace 48 horas. Tu evolución es buena, pero siempre pueden surgir problemas. Si algo te sucede en casa, no pueden cuidarte como tú lo haces aquí. Si necesita un traslado, perderá un tiempo precioso hasta que llegue la ambulancia.“Simplemente llegó a nuestro conocimiento entonces.

Estrella con Luke, un neurólogo que lo ha estado tratando durante cuatro años

“La operación estaba en la cabeza. Vas al baño, o te has golpeado en algún lado, ¿qué hacemos? “El insistió. Otro tema importante para Luke y compañía es la comida. Pueden controlar lo que toma en la clínica. En casa … es tan difícil. Un ejemplo: La tarde posterior a la operación, Maradona pidió a los que lo rodeaban … un café. Por supuesto, su elección no fue concedida. Si hay una prohibición del alcohol en Brandson, a quienes lo ayuden les resultará más difícil prevenirla.

Diego aceptó de mala gana. Además, aunque el plan inicial era convencer “minuto a minuto” de que quedarse en el hospital era lo mejor para él, episodios de caos llevaron a Luke y los que lo rodeaban a cortar el martillo. Aprovecha para limitar tu relación con los malos hábitos.

El equipo médico que atiende al ex capitán de la selección está “sorprendido” por la rapidez con la que se ha recuperado respecto al cuadro médico. Responde a los estímulos sin complicaciones y proporciona el diagnóstico esperado de los estudios en el área operada. “Diego es tan bueno, la tomografía fue tan buena, estábamos bailando con él”, dijo Luke antes de que saliera la película de retiro.

El pozo mental, que en ese momento se derivaba de una mezcla de drogas y alcohol, alcanzó un nivel alarmante en junio. Luke también recomendó allí. La soledad, su movilidad, problemas familiares y su incapacidad para trabajar como entrenador de gimnasia debido a una infección por el virus de la corona lo convirtieron en el campeón mundial en México.

“Buscaba una forma de motivarlo, quería que se enojara y respondiera a un desafío. Le dije: ‘Diego, no es así, depende de ti, quiero ayudarte, ¿me dejas ayudarte?’ “¿Tienes coche? Está bien, vete”, respondió. “Estaba a punto de irme, pero di un paso atrás y dije: Me vas a echar cuando llegue el momento. Nos enseñaste que tienes que presentarte cuando la situación es mala. Le pregunté: ‘¿Quieres estar bien? “Sí”, respondió. ‘¿Con quién juras que vas a ser bueno?’ “Lo juro por mi madre”, me dijo. Simplemente empezó a estar bienDijo el neurocirujano. Desde esa plataforma, perdió más de 12 kg, volvió a patear una pelota, bebió alcohol y se sintió decidido. Sus familiares bautizaron “Ejercicio Maradona”.

Unos días antes del discurso marcado antes y después del discurso, el propio Luke blanqueó su preocupación por el consumo de alcohol. “Ha estado tomando algunos fármacos angiolíticos durante algún tiempo. Son los tratamientos que continuaremos porque algunos medicamentos no se pueden tomar como están. El cuerpo aumenta la resistencia y recuperarlos con dureza puede provocar problemas. Y alcohol … bebe, pero lo hacemos nosotros. Quizás hoy, así en el teléfono, no sea la mejor forma de tratar. Es un paciente completamente complejo, este tratamiento es adecuado para el paciente y requiere su voluntad para tener éxito. A veces es alcohólico, a veces no “., Dicho en una entrevista el 25/6..

Tras las mejoras mostradas por el propio entrenador del lobo, se produjo la reencarnación, dejando al descubierto una figura más estilizada, o volviendo a patear un balón. Ocurrió en las últimas semanas: Citroño y Donna Tota, el período inmediato de su 60 cumpleaños sin sus padres; El aislamiento (uno de sus guardaespaldas, que luego fue examinado y dio negativo) lo llevó a la reencarnación debido a nuevos conflictos familiares y su estrecha asociación con el caso sospechoso de COVID-19. Cóctel con pastillas recetadas (se sintió nervioso y tomó una gran dosis) regresó Foto frágil que le dio durante su homenaje por su aniversario en la anterior Gymnasia-Petronado.

Como resultado, aceptó ser ingresado en el hospital el lunes y fue diagnosticado con un edema operado. Ahora, Luke y su equipo esperan aprovechar la “oportunidad de hacer lo mejor por Diego”.

