Manon Marsalt nunca oculta que es un fanático de la cirugía estética. Este jueves 6 de mayo Su Los fanáticos pudieron conocer el resultado de su último movimiento en marzo. En realidad, a partir de ese momento, el camarada de Julian Muchos Fue muy inteligente en esta última intervención. Pero hoy, la madre aparece en uno de los bañadores y lo encuentra. Su Aficionados Su nuevo tono es a vista de pájaro. Así que en esta línea Objeko está de vuelta para ti Bastante Observado.

Manon Marsalt: Muy feliz Su Nuevo nnés ! La concursante de reality shows comparte el resultado con ella Social

Total transparencia en este asunto

De hecho, Manon Marsalt siempre ha sido muy franco Su Muchas cirugías realizadas en los últimos años. Por lo tanto, admite haber rehecho ciertas partes de su anatomía. Au MoiS El pasado mes de marzo se trasladó a Ucrania en el Julian Institute. Muchos, நபிலா Y Thomas Vergara Pasar de un lado a otro por las manos de un cirujano. Ella tuvo que solucionar un problema sobre algo Su Prótesis. Su primera intervención nnés Realmente anticuado, hace diez años y hay que reconsiderarlo todo.

“ Me operaron, por eso no pagué mucho Nuevo Más de 24 horas (). Han pasado diez años desde que vine l ‘No lo he vuelto a hacer. Mientras tanto, tuve dos embarazos y sentí que algo andaba mal desde que di a luz.Angelina. Estaba un poco cincelado y me sentí un poco incómodo. lo hice bien Emitido por El doctor me dijo que debería Tela Quien se quedó Prótesis “. Manon Marsalt es definitivamente un momento para recordar durante mucho tiempo. Esto se debe especialmente al dolor que se siente después de la intervención. Objeko te lo explica todo.

Manon Marsalt: cirugía doble

De hecho, Manon Marsalt estuvo de acuerdo Su Aficionados Aquellos que vivieron los momentos más difíciles el pasado mes de marzo: “Estoy de acuerdo que Vulnerabilidad Porque estoyai Hace muchas cosas. No te explicaré todo en detalle, pero acabo de hacer un proceso sencillo. Además, el médico me dijo que tenía que sacar un poco de tejido … No quiero entrar en detalles, de lo contrario me enamoraré de las manzanas “. Y asíEsposa Presentado por Julian Muchos De hecho, había tenido la oportunidad de reunirse en Ucrania para una cirugía ocular. La razón por la que apareció con gafas de sol durante tantos días.

Pero con respecto a Su Nuevo Prótesis, Esa joven ya no es Comunicación Desde su regreso de Europa del Este. Incluso si Manon Marsalt intercambia invariablemente Su Aficionados En Instagram, no mencionó nada. Su Seguidores Todos estaban encantados de saber que finalmente se enteró el 6 de mayo. Todas Su energía, pero no toda Su Patrones. De la costa de los Emiratos Árabes Unidos, candidato Marsella ¡Así apareció un traje de baño, que no ocultó su increíble transformación! Como de costumbre, las ideas más luminosas llegaron de inmediato a la web.

¿Completamente cumplido?

Después de las inyecciones de Botox, los implantes y las ojeras y la cirugía ocular, Manon Marsalt se sometió nuevamente a otro procedimiento. Además, el resultado parece ser Su Expectativas. La preciosa morena está muy guapa con su nuevo cuerpo. En la compañia Su Los niños y su amigo Milla Jasmine, Esa joven está disfrutando de la playa en Dubai. Un gran viaje para visualizar Su Los nuevos estilos de trajes de baño le quedan felices. De todos modos, los comentarios positivos de su comunidad deben haberle calentado el corazón.

De hecho, los últimos días de Manon Marsalt no fueron fáciles. No hace mucho, ella confirmó que estaba Mamá Hubo problemas de salud. Al mismo tiempo, citas con médicos. Su Los niños se siguen unos a otros. “Todos tenemos una reunión Pediatra Dentro de dos dias. Entonces aquí es pequeño Problemas Aquí y allá. Además de eso, el mío es mío Mamá A quien de Pequeños problemas de salud en la actualidad. Entonces ella va de clínica en clínica, de hospital en hospital, de médico en médico, lo cual es un poco complicado. Por lo tanto No me gusta No todo el mundo parece tener de Pequeños problemas a mi alrededor. Un poco de determinación en calcetines “. Este último viaje en el mar con amigos apor lo tanto, ura se puede leer con éxitoI Esto aumentará la moral durante tiempos difíciles.