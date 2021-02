Manifestaciones de monstruos en Birmania

Ninguno de los dos hombres que murieron en Mandalay fue asesinado por la policía el sábado 20 de febrero.No hay promesa electoral “Gratis y Justo” Advertencias a jóvenes manifestantes en un futuro indefinido o en riesgo “Morir” Unirse a los mítines contra el gran régimen no ayudará en nada: 1 Tres semanas después del golpe militarHay En febrero, la ira de los birmanos no se debilitó. Se destaca Birmania, erigida como una cobra furiosa contra los “hombres de verde”, el color de los uniformes de los oficiales de la Tatmada (Fuerzas Armadas Birmanas).

Cientos de miles de personas volvieron a marchar durante el fin de semana, deteniendo a policías y soldados en las calles, burlándose de las amenazas de un nuevo poder, desafiando al régimen y denigrando los peligros.

Lea nuestra información: El ejército toma el poder y arresta a Aung San Suu Kyi

El lunes, cuando los activistas convocaron un nuevo día de huelga general, fue para marcar un nuevo capítulo de manifestaciones de monstruos: el 22 de febrero es considerado por muchos birmanos, inspirado en la aritmética, que se considera una buena fecha debido a la rara secuencia de cuatro. dígitos. Calendario 22-2-21. 8 de agosto de 1988: Símbolo que conmemora la época de la Gran Depresión del 8-8-88.

Homenaje a las víctimas del golpe de Estado en Rangún, Birmania, el 21 de febrero. STRINGER / REUTERS

Birmania, una vez descrita por el escritor británico Rudyard Kipling (1865-1936) “Ningún otro país”, Continúa ganando reputación. Al recuperar el poder que habían tomado durante mucho tiempo (1962-2011), los generales birmanos fueron provocados -siempre odiaron a los militares- un movimiento de rechazo sin precedentes en la historia moderna de la era poscolonial. “Enano” es un fenómeno sorprendente, mal apodo El oficial a cargo del complot, el general E. Ang Haling.

Primer “mártir” de la causa de la democracia

