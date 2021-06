macOS Montessori: Beta 2 evita restablecer la antigua interfaz de Safari

Apple no da vueltas: el truco de la primera beta del Magos Montreux Le permite restablecer la antigua interfaz de Safari Ya no funciona. Segunda beta Nuestra ultima noche Los desarrolladores están bloqueando el truco y obligando a los usuarios a permanecer en la nueva interfaz.

Safari bajo Magos Montreux, con sus pestañas de colores.

Para ser honesto, esto no es sorprendente, porque este consejo es un ” Bandera de función 2, una forma de encubrir nuevas funciones que Apple usa para sus pruebas internas. En Cupertino, la cultura del secreto es importante y las innovaciones de un sistema operativo son conocidas solo por los equipos involucrados. Fuera del equipo de Safari, Magos tenía un desarrollador que trabajaba en Monterey con una versión anterior del navegador, y solo los del equipo podían ver la nueva.

En ocasiones, las opciones no se conocen en la interfaz de MacOS o sus aplicaciones, pero se pueden ejecutar con un comando de terminal. No estaba en uno y, lógicamente, Apple se limpió en la segunda versión beta. Si no le gusta la nueva interfaz de Safari, su única opción en este momento es quedarse en Big Sur. O cambie su navegador a MacOS Monterey.

Por cierto, la segunda beta restablece un icono que inicialmente faltaba: un botón para recargar la página actual. Sin embargo, Bajo iPadOS 15, Este botón no está visible de forma permanente y solo aparecerá cuando mueva el cursor en la barra de direcciones de la pestaña actual.