MacOS 11.2 para todos: mejor estabilidad de Bluetooth con Mac M1

¡La última actualización del Resumen grande de MacOS, Apple ha lanzado la versión final de MacOS 11.2 (crear 20D64)! Esta es una rutina centrada en parches, especialmente para Mac M1: esto Maldita inestabilidad Handicap Bluetooth debería ser cosa del pasado. Los monitores externos conectados al Mac M1 con el primer adaptador de TV de HDMI ya no mostrarán una pantalla negra. Las imágenes ProRaw en las fotos ya no son, con suerte, propensas a problemas de copia de seguridad. La desactivación accidental de iCloud Drive ya no sucederá cuando desactive la opción de hacer una copia de seguridad de las carpetas de escritorio y de documentos.

macOS 11.2, notas de la versión

macOS Big Sur 11.2 mejora la confiabilidad de Bluetooth y corrige los siguientes problemas: