MacBook Pro: MAX está esperando al gran M1

Afortunadamente, la configuración de MacBook Pro con el procesador M1 MAX no está sobrecargada porque los plazos de entrega y la disponibilidad de estos modelos no han mejorado en 3 meses.

Actualmente equipado con 14 “y 16” M1 Pro Comprado en la Apple Store Disponible del 3 al 10 de febrero. Pero si estamos orgullosos de querer optar por la opción M1 Max, la espera se extiende dos meses del 3 al 16 de marzo.

El plazo de selección de la opción M1 Max se amplía un mes

El modelo de gama alta de 16″ con el M1 Max se podrá entregar en los primeros días de febrero, pero no debería tocar nada en su configuración básica: 32 GB/1 TB. De lo contrario, será instantáneo.

Esta expectativa no es nueva, y desde su presentación en octubre, estos motores han sufrido retrasos en su versión más potente, que duraba un mes o más. Otros vendedores no son mejores: el M1 Max no está en todas partes, y es un éxito o un fracaso en los modelos basados ​​​​en M1 Pro.

MacBook Pro: la primera fecha límite para Mac con el chip M1 Max

La culata esta en 14″ y 16″ Fnac Y en darty Pero en configuraciones de selección limitada. La misma cosa En Boulanger La mitad de las 11 referencias son para no suscriptores. Los regalos siguen siendo escasos En Amazon (Pequeños 16″ en stock pero no 14″).

Apple realizará su próxima conferencia de resultados el 27 de enero, lo cual es una buena oportunidad para examinar su situación frente a las barreras de fabricación y distribución que experimentan muchas industrias.

Revisión de la MacBook Pro 2021: un gran cambio