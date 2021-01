Mac M1: Apple tendrá una solución para los problemas de Bluetooth

La próxima actualización de MacOS debería proporcionar una solución a los problemas de conectividad Bluetooth entre los dispositivos y la nueva Mac con procesadores M1.

Esto es lo que tiene Apple Indicado Para el usuario que tiene problemas con Mac Mini M1. Este no es un caso aislado. Estos son En ellos Foros Por ejemplo, hay docenas de páginas de evidencia de conexiones intermitentes o incorrectas entre Mac y dispositivos Bluetooth de terceros, pero no componentes de Apple.

El Mac Mini M1 es especialmente importante. Aunque nuestras pruebas de MacBook Pro y MacBook Air M1 no revelaron tales problemas, nos hicimos eco de esto (leer Apple Silicon Change no soluciona problemas de Bluetooth en el Max). Las conexiones Bluetooth generalmente no son tan sólidas como el granito del Max, pero podemos decir que esperamos un buen comienzo con la llegada de esta nueva arquitectura M1. Al final, siempre será un poquito.

Actualmente, Apple tiene un MacOS 11.2 en movimiento, que fue la primera versión beta Repartido 16 de diciembre. Nada después de eso, no tendremos notas de lanzamiento hasta el final.