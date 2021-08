Lydia Holiday comparte la salida de cumpleaños de sus hijas en Saint-Bartholomew (fotos)

Jade y Joy Holiday celebraron su cumpleaños este viernes 5 de agosto. Este año se exhibieron grandes paisajes de fiesta, esperanza y ensueño. Laticia compartió algunas fotos de la noche en Holiday Story en Instagram, donde él y sus hijas parecían estar muy felices.

Durante los años 13 y 17 de Joy and Jade Holiday, Laticia vio el panorama general y organizó una gran fiesta sorpresa para sus dos hijas. Todo sucedió en la Villa Familiar en la isla francesa de Saint-Bartholomew. La exmodelo compartió varias imágenes de la velada en Story, en su cuenta de Instagram, donde vimos un hermoso vínculo con sus hijas. Pero también el entorno paradisíaco de su villa familiar.

Laticia Holiday Lanzó un mensajeSu hija Jade, quien celebró su cumpleaños número 17 el 3 de agosto, se sintió abrumada por la nostalgia durante su cumpleaños. “Cerré los ojos, solo ayer la tomé en mis brazos por primera vez, ella plantó mis ojos en mis ojos … 17 años es mi jado. El tiempo vuela tan rápido. A veces cuando amas eso quieres parar eso … 17 años está en mi vida. Está revolucionada, a veces la extraña … es mi orgullo, mi alegría, mi luz … mi maravilla, la mujer de la que me enamoré frenéticamente “.De la mano de Laticia, escribió la idea de una bonita foto de Jade Pettit.

Para el cumpleaños número 13 de Join el 27 de julio, Laticia publicó un hermoso mensaje con un video maravilloso: “Feliz cumpleaños J0yhallyday. Naciste hace 13 años, y al mismo tiempo vas a dar un vuelco a nuestras vidas. Me has hecho madre … quiero que me veas crecer y tienes que vivir. La vida Es el regalo más grande que jamás me has dado. Son 13 años de amor ilimitado e incondicional … Te amo por la luna ”, dijo. Ella le escribió a su hija En su cuenta de Instagram.