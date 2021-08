Lukaku dijo a la prensa inglesa: “Parece que no estoy en un equipo nuevo”.

Romelu Lukaku fue presentado oficialmente a la prensa como nuevo jugador del Chelsea el miércoles. El Diablo Rojo dice que ya está listo para debutar contra el Arsenal el domingo. “Estoy sano y listo para comenzar mi segunda historia con el Chelsea”.Lukaku dijo que el equipo N9 para los Blues después de que Tommy Abraham se fuera a la AS Roma.

“Es bueno estar de regreso. Es como si no me uniera a un nuevo equipo. He estado en el club antes y todavía conozco a algunos jugadores de esa época”., Señaló Lukaku. “Estoy muy feliz de unirme al Campeonato de Europa y sentimos que el equipo tiene más ganas. Quieren seguir ganando. Todos son ambiciosos y yo también. Soy más maduro que mi predecesor. Ir a la Premier League. No . Ya podría ser contra el Arsenal el domingo. Hice una buena preparación con el Inter y estoy listo para jugar “.

Entre los londinenses, pasados ​​campeones de la Liga de Campeones, el delantero de los Red Devils será el goleador solicitado por los Blues en las últimas temporadas. “Me gusta ayudar al equipo marcando goles. Estoy muy familiarizado con el sistema del entrenador Thomas Toussaint (en 3-4-2-1, ed.) Porque lo usamos para los diablos rojos”., Confió en el delantero belga. Lukaku se ha unido al Inter de Milán durante las últimas dos temporadas y se unió al Chelsea por 115 millones. Anotó 64 goles en 95 partidos para Nerasuri, para quien fue fundamental para ganar el título de Italia por primera vez desde 2010 la temporada pasada. Fue seleccionado como el mejor jugador de la liga italiana.