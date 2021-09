Lucha en Ottawa en apoyo de dos canadienses detenidos en China

Manifestación en Ottawa, Ontario, Canadá, el 5 de septiembre de 2021, que marca el milésimo día desde los arrestos de los canadienses Michael Gowrick y Michael Spover en China. Selectores / cable de Blair

Cientos de personas protestaron en Ottawa el domingo 5 de septiembre en apoyo de Michael Gowrick y Michael Spear de Canadá. “Injusto” De estos dos hombres en China.

Se celebraron otras reuniones en otras partes de Canadá, pero también en Bruselas, Nueva York, Washington, Seúl y Singapur.

El exdiplomático Michael Gowrick y el asesor Michael Spover fueron arrestados en China en diciembre de 2018 por espionaje, lo que desató una crisis diplomática sin precedentes entre Ottawa y Beijing. Tras el arresto de Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei a pedido de Estados Unidos, Canadá considera su detención como una medida de represalia.

Michael Spear, un empresario y ex diplomático Michael Gowrick fue juzgado en marzo de este año. Spear fue condenado a once años de prisión “Totalmente inaceptable” Por Ottawa. Aún no se ha anunciado ninguna decisión en el caso de Gowrick.

7.000 pasos

“Son detenciones injustasSeñor. La esposa de Gowrick, Vina Natjibullah, dijo en un mitin en Ottawa. Estas marchas son en solidaridad con nuestro Michael “., Para “Rinde homenaje a su fuerza y ​​resistencia, finalmente toma medidas para romper la barrera, traerlos a casa y hacer todo lo posible para poner fin a esta injusticia”..

El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blingen, condenó el domingo su llamado “Detenciones arbitrarias” Dicho por China y Estados Unidos “Con Canadá”. “La comunidad internacional pide a la República Popular China que libere a Michael Spear y Michael Gowrick de forma inmediata e incondicional”, Dijo en un comunicado, refiriéndose a la República Popular China.

El ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, Mark Corneo, y varios políticos de la oposición y el embajador de Estados Unidos en Canadá asistieron a la protesta.

Los participantes tomaron 7,000 pasos para recordarles a todos que Michael Gowrick está tratando de alcanzar ese número todos los días. “En su pequeña celda sin ventanas”, Según su esposa. “Él hace estos 7 000 velocidades en círculo, a menudo sosteniendo un libro, leyendo, leyendo canciones, rezando – 5 kilómetros de valentía y reflexión. Hoy, no estará solo en esta marcha “., Ella dijo.