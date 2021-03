Los usuarios de Internet expresan su frustración por el último capítulo.

La miniserie más exitosa del momento, Vandavision Esto terminó en un largo episodio final este viernes, que mantendrá a muchos espectadores medio calculados. La serie, que iba a lanzar la cuarta fase del Universo Cinematográfico de Marvel, estuvo en el centro de muchas teorías de los fanáticos sobre el desarrollo futuro de la gran aventura de Marvel. Y algunos han expresado más o menos su frustración.

Obviamente, puede haber varios spoilers en este artículo. Si aún no ha visto el episodio, le sugerimos que vuelva después de ver esta serie para obtener más información sobre todo lo que se ha dicho en las últimas semanas.

/! Revelación /!

Vandavision : ¿La mejor serie de Marvel?

Vandavision, Se acabó. El curso de la miniserie que ha generado muchas suscripciones a Disney +. Una temporada que muchos han disfrutado en las últimas semanas Y esto Cada episodio tocará los corazones de los fanáticos de los superhéroes.. Ella era un buen puente para muchas personas que no habían comenzado en MCU y dejaron que se interesaran.

La serie sentó las bases de muchas teorías de los fanáticos.. Sirvió como manual para las próximas etapas de MCU. E introduce muchos elementos que son importantes para el futuro.

El partido final que separó a la afición

Sin embargo, Vandavision No es feliz. El capítulo final pudo retener un efecto Game of Thrones Al concluir que muchos son “aceptables” y “aceptados” Ninguna gran sorpresa O el momento clave. Honestamente, Muchos estaban esperando las respuestas que estaban pidiendo.. Carácter de Quicksilver Por ejemplo, cSe presentó X-Men, lo que decepcionó enormemente a los fanáticos..

Este sigue siendo un buen episodio final, pero un poco decepcionante con Pietro.

Estoy decepcionado … lo siento … ud83d ude29#Wandavision 5 de marzo de 2021

Estoy disgustado, decepcionado …

Cuanto más lo pienso, más me frustro #WandaVisionFinale Son tan perezosos que, sorprendentemente, ni siquiera pueden hacer algo perezoso. Tanta energía y luego BLAH #Wandavision https://t.co/6T4cbEpHUP 5 de marzo de 2021

No importa cuánto lo piense, estoy decepcionado con las finales de Vandavision. Eran tan perezosos que no podrían habernos dado una sorpresa más perezosa que esta. Tanta energía para cualquier cosa …

Ese #Wandavision El final es una completa montaña rusa emocional. Coge una caja de pañuelos Esté preparado para decepcionarse con sus “principios” Obtén un Emmy por este programa pic.twitter.com/o3iTQUXydY 5 de marzo de 2021

Coge una caja de pañuelos. Esté preparado para decepcionarse con nuestros principios. Creo que esta serie obtuvo un Emmy …

Me gustó el episodio final, pero me decepcionó mucho la falta de un cameo que me exagerara.

Buen capítulo final #Wandavision Un poco “de acuerdo” y, sin embargo, encontré que la escritura del guión se cargaba fácilmente. 5 de marzo de 2021

Oh personal, no estoy decepcionado de jaja. Hice muchas teorías, leí mucho, ¡pero la serie me permitió seguir adelante! lo odio # Pietro Porque es uno de mis personajes favoritos y X-Men Marvel & Fox le escupen ud83d ude14 5 de marzo de 2021

Encuentro la teoría de diferentes hechiceros para que los colores de cada gema infinita sean increíbles y geniales. #Wandavision

– WANDA = ROJO = REALIDAD

– DR EXTRAÑO = NARANJA = AME

– AGATHA = PÚRPURA = PODER

– Billy = azul = espacio

– Hella y Strange de Thor = VERDE = TIEMPO 1 de marzo de 2021

La gente está exagerada por la doctrina de Vandavision y la aparición de Nightmare, Mephisto o Dr. Strange. Esta es una serie para desarrollar el personaje de Wanda. Parece que la gente espera el final de los Vengadores. 5 de marzo de 2021