Los smartphones con Android 13 tienen mejor almacenamiento… gracias en parte a la compañía hawaiana

Los teléfonos inteligentes con Android 13 utilizarán inicialmente la tecnología de actualización de archivos desarrollada por Huawei. Irónicamente, los teléfonos salientes deben usar los servicios de Google para acceder a ellos.

Esta es una pequeña paradoja, pero tiene sentido. Smartphones lanzados con Android 13 » Utilice el formato del sistema de archivos EROFS huawei Leer las particiones si quieren acceder a los servicios de Google Tienda de juegos«Anuncio policía androide. La meta Google Acelera la descarga de actualizaciones y mejora el almacenamiento de los smartphones vendidos con su sistema operativo.

¿Qué es EROFS, el formato de sistema de archivos desarrollado por Huawei?

Abreviatura de EROFS Sistema de archivos de solo lectura mejoradoSe puede traducir comoSistema de archivos de solo lectura mejorado. Este es un sistema desarrollado por Huawei para el hub linux. Su propósito es ahorrar almacenamiento usando resumen en archivos de solo lectura para teléfonos inteligentes Android. EROFS apareció en los productos de Hawái hace unos años. EMUI 9.0.1 y versiones posteriores. Está integrado en el kernel de Linux v5.4.

Este sistema «Reduce el tiempo de inicio de uso en un 22,9 %, reduce a la mitad el uso de almacenamiento Según uno de los creadores de EROFS. En primer lugar, no hay nada de malo en usar este sistema de archivos, al menos según Google.

Google te está forzando la mano

Esto es de Mishal Rahman,Esper.ioQuién ha visto cambios en el sistema operativo móvil y la Conferencia de Google. Si no sabemos mucho sobre los requisitos de licencias gigantes, podemos obtener más información con el lanzamiento de Android 13. Entonces, Google obligará a los fabricantes de teléfonos inteligentes a usar archivos de solo lectura con el diseño del sistema de archivos EROFS desarrollado por Huawei. Si no quieren cumplir, no pueden usar los servicios de Google y Play Store: en otras palabras, si las marcas quieren vender sus teléfonos sin problemas, es realmente una obligación.

Sistema ya implementado por muchos fabricantes comoOpo O incluso xiaomi. Según Rahman, «Él Píxel 7 Este pronto será uno de los primeros teléfonos nuevos en cumplir con el requisito imperativo.«.

Para seguirnos, te invitamos Descarga nuestra aplicación para Android e iOS. Puede leer nuestros artículos, archivos y ver nuestros últimos videos de YouTube.