Los separatistas quieren escuchar “un escaño” en la ONU

El ministro de Relaciones Exteriores de la República Árabe Democrática del Zaharaui, Mohamed Salem Olad Salek, en Argel en febrero de 2018. RYAD KRAMDI / AFP

La República Árabe Saharaui Democrática (RASD) el lunes 5 de abril indicó que le gustaría “Un asiento” En la ONU, el Consejo de Seguridad volverá a discutir el tema del Sáhara Occidental este mes, que durante mucho tiempo se ha opuesto a los separatistas del Frente Policario. Marruecos.

“La RASD, miembro fundador de la Unión Africana (UA), encuentra el lugar que le corresponde dentro del concierto de las naciones”El líder diplomático saharaui, Mohamed Salem, dijo en una conferencia de prensa en Old Salek Argel. Hasta la fecha, la RASD no ha sido reconocida por la ONU. Y “El pueblo saharaui y el gobierno saharaui no deberían ser multados por este enfoque contradictorio que viola el derecho internacional”.Señaló que Marruecos se había negado a celebrar un referéndum en la región.

El artículo está reservado para nuestros suscriptores. Lee esto tambien “Francia, cuna de los derechos humanos, no puede distanciarse del pueblo del Sahara”

Cuestión del Sáhara Occidental, una “Comunidad autónoma” En ausencia de un acuerdo final, la ONU se ha opuesto a Marruecos al frente del Policario desde la emigración española expatriada en la década de 1970. Rabat, que controla casi el 80% de esta vasta región desértica al norte de Mauritania, propone un plan autónomo bajo su soberanía. La policía, que declaró la RASD en 1976, sigue exigiendo apoyoArgeliaEn el momento de la firma del Acuerdo de Cesación del Fuego en 1991, la ONU Realización de un referéndum planificado. El movimiento gestiona campamentos en Dindigul, suroeste de Argelia, hogar de decenas de miles de refugiados.

El “apoyo ciego” de Francia

Aunque el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconoció la soberanía marroquí en todo el Sahara Occidental el año pasado, hasta ahora todos los intentos por resolver el conflicto han fracasado. Frente a la prensa el lunes, el embajador saharaui volvió a preguntarle a Francia “Detener el apoyo a ciegos” En Marruecos. También atacó a España, “Quien se niega a aceptar sus responsabilidades” La historia de la ex potencia colonial, la culpó “Traición” Hacia el pueblo Saharavi.

El artículo está reservado para nuestros suscriptores. Lee esto tambien Sáhara Occidental: “ONU aprueba una solución a la amplia autonomía propuesta por Marruecos”

Como todos los años, el Consejo de Seguridad se reúne este mes (21 de abril) para discutir el conflicto y extender el mandato para su trabajo. ONU acelerará el nombramiento de un nuevo enviado especial al Sáhara Occidental La reunión se produce cuando el secretario general de la ONU, Anthony Blingen, ha pedido al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El último titular, Horst Kohler, dimitió en mayo de 2019.

Además, por primera vez en tres décadas, en noviembre estallaron enfrentamientos armados en el sur del Sahara Occidental. Entonces Policario dijo “En estado de guerra defensiva”. En diciembre se celebró una reunión del Consejo de Seguridad para discutir la ruptura sin precedentes del alto el fuego.