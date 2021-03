Los piratas informáticos crean correos electrónicos alarmistas firmados por Microsoft para robar sus datos

Los piratas informáticos se hacen pasar por Microsoft para robar información personal – Kigo



Otra vez Correos electrónicos fraudulentos Actualmente está en circulación bajo la apariencia de equipos de Microsoft. Estos indican un intento fraudulento de recuperar la cuenta. Se llama a los objetivos para evitar que su cuenta sea pirateada, cancelar la solicitud de recuperación y hacer clic en el enlace. Desafortunadamente, este es un correo electrónico falso que permitirá a los autores de esta campaña de phishing recuperar sus credenciales.

Microsoft.

No sentimos la necesidad de hacerlo, pero las Certificaciones de Microsoft son una mina de oro para personas malintencionadas. La cuenta de Microsoft no es solo nuestro buzón, también es su cuenta Xbox, Windows, Word, etc. En otras palabras, al recuperar nuestros identificadores de Microsoft, los piratas informáticos pueden acceder a muchos de los servicios de Redmond y tomar nuevas suscripciones sin que usted sepa por qué.

Un trabajo profesional

En este caso, el Campaña de phishing Está relativamente bien hecho y ese es todo el problema. Hay mucha gente a la que se puede engañar. Sin embargo, hay algunas cosas que pueden irritarle los oídos. Primero, el nombre del remitente: información de correo. Aunque está asociado con el logotipo de Microsoft, el remitente no tiene un nombre propio, que significa “Equipo de cuentas de Microsoft”.

Esto indica que la dirección de correo electrónico del remitente no coincide con Microsoft. Su sitio web, Solo se confía en las direcciones que contienen “@ accountprotection.microsoft.com”. En este caso, la dirección de envío terminó con “live.fr”. El remitente tuvo el mismo cuidado de agregar la dirección de Microsoft incorrecta en la pestaña del destinatario (“[email protected]”) para hacer trampa, pero nuevamente, la dirección es incorrecta.

La línea de asunto del correo electrónico también debe advertirle: “AW // EMAIL // – // ALERTE-CONNEXION- SRX15494ID – SUSPECTE”, que es muy prudente.

Sensible pero con muchas pistas

Al mirar el cuerpo del texto, puede ver otras pistas sobre la apariencia fraudulenta del correo electrónico. Por lo tanto, notamos algunas preocupaciones sobre la puntuación, las ubicaciones faltantes o superpobladas. Finalmente, en la mayoría de los correos electrónicos de Microsoft, el cuerpo del texto está espaciado, lo que no es el caso aquí.

Tener mucho cuidado cuando recibe un correo electrónico de alerta y tomarse unos minutos para analizar el correo electrónico a menudo le permitirá evitar sorpresas desagradables.