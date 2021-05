Los pilotos estadounidenses llaman a los ovnis “todos los días” – the West-France evening edition

Escrito por Nicholas Hassan-For

El teniente Ryan Graves, un ex piloto de combate de la Armada de Estados Unidos, dijo que los pilotos han observado eventos aéreos no identificados frente a la costa este de Estados Unidos “todos los días durante al menos dos años”. NOSOTROS. Se espera que la inteligencia informe sobre los ovnis el próximo mes.

Misteriosos objetos voladores no identificados (OVNI) de forma redonda u ovalada, que se forman a velocidades muy altas en el cielo frente a la costa este. Estados Unidos. Se dice que los pilotos de combate de la Marina de los EE. UU. Están observando “Eventos aéreos no reconocidos […] Todos los días durante al menos dos años “ En el Océano Atlántico, promete el ex piloto de la Armada, el teniente Ryan Graves.

Estaba hablando en el set Show 60 minutos , El canal de televisión estadounidense CBS 2021 se emitió el domingo 16 de mayo.

Estos informes son los últimos de una serie de testimonios que han cautivado a los medios estadounidenses e internacionales a lo largo de los años: al igual que Ryan Graves, muchos pilotos estadounidenses afirman haber observado el avión. “Objetos voladores no identificados”. Muchos videos de estas misteriosas máquinas Se han publicado en Internet y Reconocido por oficiales militares de EE. UU..

Esta no es la primera vez que Ryan Graves habla sobre el tema: él es parte de un equipo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que describió estas “reuniones” en el periódico estadounidense. Los New York Times , En 2019. Lo nuevo en sus declaraciones recientes es la frecuencia con la que ocurren estos puntos de vista.

En el plató del programa, también comenta varias fotos de estos extraños objetos que supuestamente fueron capturados en 2019 frente a la costa este de Estados Unidos. Zona con acceso “restringido” debido a operaciones navales estadounidenses.

Ryan Graves no es el único ex orador militar que habla por el micrófono de CBS. 60 minutos Otros ex pilotos de la Marina de los EE. UU. Incluyen a Alex Dietrich y David Frover.

Pilotos Cuéntanos sobre uno de estos objetos voladores que encuentran., En 2004, de San Diego en la costa oeste de los Estados Unidos. Ambos afirman haber visto una máquina “Formato tic-tac”, Estas pequeñas elipses se forman sobre el Océano Pacífico “Sin movimiento o camino futuro”, Como dice Alex Dietrich.

Cada uno de estos testimonios ha provocado mucha especulación ya que cada una de estas imágenes ha sido reproducida en los medios estadounidenses. Algunas personas imaginan que podría ser un observador de otro planeta.

Ryan Graves (más) midió. Según el ex piloto, “La explicación más creíble”, Pertenece a estas maquinas “Un plan de seguimiento” Está formado por un estado ubicado en nuestro planeta, explica. “¿Podrían ser tecnologías rusas o chinas? “, Pregunta el periodista Bill Whittaker. Respuesta del piloto: “No sé por qué no es así”.

“Verdaderos enemigos” en lugar de “hombrecitos verdes”

La New York Times En abril de 2020, mencionó esto en estas misteriosas máquinas voladoras: “Según los expertos, estas observaciones generalmente tienen una explicación, y esto no se debe a que no sepamos que el origen de un evento tiene una apariencia extraterrestre”.

Esto no alivia el problema de los funcionarios estadounidenses: “No sé quién fabrica estos motores, estas tecnologías, quién tiene este conocimiento. Pero esto es algo más eficiente que nuestros aviones”. David Frever resume 60 minutos.

Los motores en algunos de los videos lanzados en los últimos años realmente se han basado en tecnologías avanzadas: aceleran hasta alcanzar velocidades únicas, se detienen abruptamente y cambian de dirección instantáneamente.

Esta observación llevó a los funcionarios estadounidenses a reaccionar. En abril de 2019, la Armada anunció que lo implementaría Un protocolo que permite a los pilotos informar mejor estas observaciones. En agosto pasado, el Pentágono Se debe establecer una unidad para investigar estos “fenómenos aéreos no identificados”.. Según la Agencia France-Presse, los soldados estadounidenses están preocupados por sus acciones “Verdaderos enemigos” Que de los estados unidos “Hombrecitos verdes”.

La transmisión del programa de CBS dedicado a los “objetos voladores no identificados” está prevista para junio de 2021, ya que los servicios de inteligencia de EE. UU. Declaración dedicada al asunto al final de una cuenta regresiva que comenzó indirectamente con el expresidente Donald Trump el pasado mes de diciembre.. Debería ser, junto con otros elementos del documento. “Análisis detallado de fenómenos aéreos no identificados” La Marina de los Estados Unidos o el FBI, observó la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos.