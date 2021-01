Los paneles reales que inspiraron la película.

3 Billboards Vengeance Panels: estos son los paneles originales vistos por el director Martin McDonagh, quien inspiró la historia de 3 Billboards.

[Mis à jour le 10 janvier 2021 à 20h50] En 2017, llama la atención sobre “3 vallas publicitarias: paneles de venganza”. los Tocar Martin McDonough fue nominado en todas las ceremonias de premios de cine más importantes y conmovió tanto a críticos como al público con esta violenta representación de Estados Unidos. Francis McDormand, Quien interpreta a la afligida madre de su hija, está dispuesta a hacer cualquier cosa para descubrir la verdad sobre su asesinato, especialmente al ganar el Oscar a la mejor actriz, mientras su pareja aparece en la pantalla Sam Rockwell Gana al mejor actor de reparto.

La historia de una madre que denuncia airadamente la incompetencia de la policía local en vallas publicitarias no es una idea que no se encuentre por ninguna parte. Martin McDonough admitió en varias entrevistas durante la promoción de la película en 2017: “En la encrucijada entre Georgia, Florida y Alabama” vio señales similares. El director da confianza en una entrevista AlocinaInicialmente, si quería escribir un personaje femenino fuerte, una madre, estaba impresionada por sus recuerdos: “También vi algo como uno de los paneles que dice hace unos 18 años cuando viajaba en autobús por los Estados Unidos. Fue como un rayo, pero era hora de recibir la noticia. Entendido, me preguntaba quién era la persona que podría haber escrito el mensaje doloroso y enojado “. Houston ChronicleSe dice que los letreros que vio Martin McDonough se instalaron en 1998 en Vitor, Texas. Fue James Fulton, un padre cuya hija fue asesinada y abusada sexualmente en 1991, quien los instaló en una calle muy transitada.

Resumen – “Saliendo de tres vallas publicitarias, Missouri” es un drama criminal estadounidense protagonizado por una mujer de unos cincuenta años que perdió a su hija por asesinato. La policía está investigando, pero varios meses después no se encontró al culpable. Pero Mildred Hayes no dice su última palabra y decide pelear con el jefe de policía local William Willoughby y otro oficial, Dixon, que es violento, a quien considera ambos corruptos.

Tres vallas publicitarias: Revenge Groups está dirigida por Martin McDonough, quien ya firmó con “From Brooks” y “Seven Psychiatrists”. En la actuación, la película reúne a algunos de los actores más populares del cine estadounidense. Francis McDormand (“Transformers 3: The Hidden Face Moon”) ganó el Oscar a la mejor actriz en un papel principal en 2018. Woody Harrelson (“True Detective”), Premio Oscar 2018 al mejor actor de reparto por Sam Rockwell (“Boltergist”), John Hawks (“Everest”), Peter Dinglage (“X-Men: The Future”) y Lucas Hedges (” Manchester junto al mar “).