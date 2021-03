Los números han bajado y muy pocos espectadores pueden completar la imagen completa.

Tal vez puedas ser parte de eso De los que ya han visto Corte Snyder, Es posible que ya hayas leído en todas partes que hay muchos de ustedes que lo han visto. Usted es muy consciente de que todo esto es cierto, al menos hasta cierto punto. De hecho, una página, Espectadores Corte Snyder Totalmente, en cambio, los que empezaron la película, Pero quien rápidamente se rindió.

Un fin de semana de apertura ajetreado Liga de la Justicia

A pesar de su interesante período de cuatro horas, Snyder Cut fue visto en HBO Max por 1.8 millones de suscriptores, Su primer fin de semana (19 al 21 de marzo). Es casi como la pelicula Mujer maravilla 1984, Que fue visto por 2.2 millones de familias estadounidenses Solo en diciembre. Además, hay que recordar Liga de la Justicia El jueves resultó ser completamente aleatorio Mujer maravilla 1984 Estaba de vacaciones en Estados Unidos.

Muchos usuarios de Internet vieron esta idea Corte Snyder Tenía derecho a un viaje con mucha fanfarria, pero Nuevas cifras, que ya se han publicado., Incline la balanza ligeramente en la dirección opuesta.

Nuevas cifras se han hecho oficiales

1,8 millones de familias Han visto Liga de la Justicia Jack Snyder en su primer fin de semana, solo en los EE. UU. Solo un tercio de ellos terminó la película.. Los servicios de transmisión son muy silenciosos sobre este tipo de números, pero a veces las empresas de análisis de datos pueden darnos pistas sobre las películas más recientes. En nuestro caso, Samba TV dio a conocer la información. Jeffrey Silverman, director de Samba TVExplicó que cuando vio al menos 5 minutos de la película en cuestión, fue un verdadero espectador de unidades para su empresa. La compañía se sorprendió cuando comparó la cantidad de espectadores después de 5 minutos y la cantidad de espectadores que terminaron la película: Solo 1/3 de la familia vio las cuatro horas de la película..

Por supuesto, Estas cifras deben tomarse con una pizca de sal porque es posible que algunas casas simplemente hayan querido ver Corte Snyder En muchas áreas, Que, como una serie, da la duración de la película. Samba TV explica, sin embargo, que en los hogares observados, solo una pequeña parte de ellos reanudó la filmación durante el período observado. La empresa recomienda esperar dos semanas más para verificar estos resultados., No son muy atractivos en este momento. No hay duda de que HBO está monitoreando estas cifras Corte Snyder Realmente una buena inversión, no.

Datos revelados por Samba TV Sin contexto, los números deben tener la capacidad de recordarnos que no tienen significado. Se han lanzado 1.8 millones de hogares en los Estados Unidos. los Corte Snyder Su fin de semana de apertura, Pero 1/3 de ellos no terminó la película. Del mismo modo, no es posible comparar la tasa de finalización Corte Snyder Y tu Capítulo uno Soldado balcánico y de invierno Por ejemplo, porque los espectadores pueden ver fácilmente un episodio de 50 minutos a la vez. Tu, tu viste Corte Snyder ¿Una vez? Te permitimos responder a nuestra sección de encuestas y comentarios !