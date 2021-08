Los jóvenes príncipes William y Harry en The Crown: Primeras imágenes publicadas (Fotos)

Este miércoles, se jugaron escenas de la próxima temporada de The Crown en el Artverwick Lodge de Escocia. La actriz, que interpreta a la princesa Diana, y dos jóvenes actores que interpretan a William y Harry, fueron particularmente vistos.

Este miércoles, la actriz Elizabeth Debbie fue vista por primera vez en el plató de The Crown. Ella es quien realmente incluye a Lady D para la próxima temporada. El año pasado se anunció que reemplazaría a Emma Corinne e interpretaría a Diana en las temporadas 5 y 6 de la serie, que abordará la muerte de la fallecida en 1997.

La actriz actuó en una escena con actores jóvenes interpretando a los príncipes William y Harry, mientras que los fanáticos de la serie solo pudieron verlos como niños de la temporada anterior. Los nombres de los dos actores aún no se han publicado. Este miércoles estuvieron en Artwerky Estate en Escocia.

Elizabeth Debbie es una actriz australiana que protagonizó El gran Gatsby en particular. “El espíritu de la princesa Diana, sus palabras y hechos viven en los corazones de muchosAceptó el anuncio de su papel. Es un privilegio y un honor unirme a esta serie de obras maestras a la que me he apegado totalmente desde el Episodio 1.“