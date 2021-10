Los dragonitas están de vuelta en nuestros cielos: estas estrellas fugaces alcanzarán su punto máximo esta noche

Es posible que algunos de ustedes hayan notado que las estrellas se acumulan en el cielo durante unos días. El evento alcanzará su punto máximo del 8 al 10 de octubre. Estas lluvias de meteoritos se llaman dragonitas. ¿Por qué este nombre? Esto se debe a que se encuentran cerca de la galaxia dragón (una galaxia es un grupo de estrellas en el cielo que están cerca unas de otras). El dragón se llama a sí mismo “Drago” en latín. ¿Dónde está la galaxia del dragón? Se encuentra cerca de la galaxia de la Osa Mayor (vea la imagen a continuación). Este es el lugar para visitar.

Para los no iniciados, las estrellas fugaces son meteoros. Un meteorito es un trozo de roca que ingresa a la atmósfera terrestre. La fricción a alta velocidad del meteorito con las moléculas en la atmósfera de la Tierra destruirá gradualmente el meteorito y producirá luz, lo que resultará en un fenómeno de estrella fugaz. Si el meteorito no se quema por completo y un trozo de tierra llega al suelo, ya no se le llama meteorito sino meteorito.

Las dragonitas son pequeños restos del cometa Kyogopini-Jinner, que orbita alrededor del Sol a los 6 años y medio.