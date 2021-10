Los críticos franceses estaban horrorizados por la película de Tom Hardy

Aunque ganó en Estados Unidos, Veneno 2 Que haya homicidio Presentado a la prensa francesa. Aparentemente, si la primera película con Tom Hardy se ve como un disparate y WTF, esta segunda dirigida por Andy Serkis explota todas las expectativas … pero no sería bueno si se confiaran en estas primeras ideas.

Venom Let Thir Carnage llegará a los cines el 20 de octubre.

No tengo palabras para decir como # Poison2 Carece de sustancia, ambición y curiosidad. No todos, desde Tom Hardy hasta Andy Sergis y Woody Horrelson, se preocupan, él ofrece su peor actuación. Y lo más aterrador de su escena post-generación contaminará al resto. pic.twitter.com/LKmzCtSk4R

He visto las peores películas de mi vida …

Primer ministro : (… … sin estructura ni visión. Sin ambición. Sin sentido. Es una pena porque estropea las escenas más divertidas de Venom 2[…]

#VenomLetThereBeCarnage Creado por unos pocos que no se dan por vencidos. Es feo, ruidoso, aterrador, mal escrito, predecible, pesado y confuso una y otra vez en sus personajes. En este punto de golpear la pelota, casi impone respeto.

El veneno de querer chocolate, el veneno de no querer comer pollo, el veneno de jugar el papel de Eddie.

Cualquiera con un buen equilibrio químico en el cerebro estará indefenso en la cara. # Poison2, Mutante retorcido y nivel 75 debilitado entre The Sun of the Mask y Dump & Dumper

Podemos decidir reírnos de eso o queremos quemar Hollywood después de eso. #VenomLetThereBeCarnage # Veneno pic.twitter.com/c7ssoIvBI7

