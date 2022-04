Los creadores de World of Tanks abandonan Rusia y Bielorrusia

Conflicto con muchas consecuencias, la guerra de Ucrania sigue afectando al mundo de los videojuegos. Sabiendo que el estudio ucraniano GSC se ha refugiado en la República Checa para completar el desarrollo de Game World STALKER 2, Wargaming.net Studio debe tomar una decisión seria. En un comunicado, la compañía anunció que pronto abandonaría sus países de origen, Rusia y Bielorrusia. Una elección con material y efectos es difícil porque la compañía asegura que en los países relevantes, ya no habrá subsidiarias afiliadas a Warking desde la distancia. A Lesta Studios, con sede en San Petersburgo, se le ha confiado la gestión de todos sus juegos, pero ya no forma parte de Borgaming.

Durante las últimas semanas, Wargaming ha llevado a cabo una revisión estratégica de las operaciones comerciales en todo el mundo. La empresa ha decidido no poseer ni operar ningún negocio en Rusia y Bielorrusia. Desde el 31 de marzo, la compañía transfirió sus operaciones de juegos en vivo en Rusia y Bielorrusia a la administración del estudio local Lesta, que ya no está afiliado a Wargaming. La empresa no se beneficiará de este proceso ni ahora ni en el futuro. Por el contrario, esperamos incurrir en pérdidas significativas como resultado directo de esta decisión. Cumpla plenamente con todas las leyes, garantizando la seguridad y el apoyo continuos de nuestro personal, y completando el cambio operativo lo más rápido posible. Durante el período de transición, los productos en vivo estarán disponibles en Rusia y Bielorrusia y serán operados por el nuevo propietario. Warcoming también ha iniciado el proceso de cierre de su estudio en Minsk. Definitivamente sucederá bajo la ley. Los gerentes de productos y servicios pronto se reunirán con sus equipos para discutir el impacto de esta decisión en cada sector. Brindaremos la mayor desconexión y apoyo posible a los empleados afectados por el cambio.

Conocida principalmente por la licencia World of Tanks, pero con sus versiones World of Worships y World of Warplanes, Wargaming es una empresa fundada en Minsk en 1998 y emplea a menos de 5500 personas en todo el mundo. A pesar de sus orígenes rusos, el editor condena las acciones de Putin y sus militares, y no dudó en dispararle a Sergei Burkatovsky, el director creativo de Wold of Tanks, quien expresó públicamente su apoyo a Rusia y sus acciones. Además de eliminar la publicación de Facebook, se tomó un permiso en el proceso «.La opinión de Sergei es completamente contraria a la posición de la empresa. Ya no es un empleado de Warcoming». Con esta salida del país natal, Wargaming condena abiertamente toda esta guerra que tuvo lugar en Ucrania.