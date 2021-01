Los alborotadores del Capitolio, un reflejo de la estrella de la trompeta

“Buscando información” : El FBI pegó fotos en Washington Insurgentes que invaden el Capitolio el miércoles 6 de enero. Galería colorida de extremistas extremistas que ni siquiera intentaron esconderse. Faltan al menos dos fotos: Donald Trump envió a sus tropas al Capitolio y prometió estar allí con ellos por un momento; el juicio fue sobre quienes ingresaron al territorio del Congreso, no sobre sus detonantes. Y esoAshley Babbitt, ex soldado, Un partidario incondicional de Donald Trump que se convirtió en seguidor de las teorías de conspiración de QAnon. Fue la única persona muerta a tiros durante el ataque al Capitolio. En el video publicado El Correo de WashingtonLa vemos entre los que intentaron ingresar al local de Nancy Pelosi, líder del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes. La multitud empuja, rompe ventanas e intimida a los guardias que vigilan las puertas. Ashley Babbitt intenta atravesar una ventana francesa. Se dispara el disparo de un policía. Morirá en el hospital.

Ashley Babbitt, “De la sombra a la luz”

Foto desactualizada de Ashley Babbitt en su licencia de conducir. Washington DC. Maryland MVA / Oficina del Sheriff del Condado de Calvert / OP – Joe Reidle / AFP

No hace mucho, fue filmado en un video publicado en Facebook pidiendo a Donald Trump que gritara. “Fue genial ver hablar al presidente. Ahora nos dirigimos hacia el Capitolio”. Esta mujer que está activa en las redes sociales ya no tendrá novedades. Originaria de San Diego, en el sur de California, esta mujer blanca de ascendencia moderada, ex votante de Barack Obama, había pasado catorce años en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Se utilizó en Irak, Afganistán y los Emiratos Árabes Unidos, pero también en el área de Washington, y su división debe protegerse. La prensa estadounidense ha denunciado su mentalidad áspera: las peleas con sus superiores lo obligaron a dejar el ejército en 2016 (piloto senior, sub sargento); La forma en que estampó voluntariamente el auto del exnovio de su esposo en 2017.

Ashley Babbitt, que ha vuelto a la vida pública, está pasando por un momento difícil: dirige una empresa de mantenimiento de piscinas cuya salud económica se está deteriorando. Se le ordenó pagar $ 71,000 (, 58,105) en 2019, aparentemente por deuda impaga. Por otro lado, se impulsa hacia la expresión política con más de 8,600 tweets, videos violentos y de rápido movimiento y conversaciones de odio contra la vicepresidenta electa de Joe Biden, Kamala Harris. Al igual que Trump, está atacando a Hillary Clinton, quien ha sido acusada falsamente de secuestrar niños. Califica como Govt-19 “Joder broma”, Y a la entrada de su empresa demuestra que es una “La zona sin la máscara autorreguladora se llama Estados Unidos”. Había estado esperando este día 6 de enero. “Simplemente llegó a nuestro conocimiento entonces. Pueden intentarlo de nuevo, pero la tormenta está aquí y llegará a Washington en veinticuatro horas: de sombra a luz. ”

